Chad anuncia intención de retirarse de la Corte Penal Internacional

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El país presentó una carta ante las Naciones Unidas para iniciar su retirada de la corte, creada para procesar a los responsables de los peores crímenes contra la humanidad en virtud de su tratado fundacional, el Estatuto de Roma. El proceso de retirada tarda al menos un año.

Chad es el cuarto país africano desde 2025 en iniciar su retirada de la CPI. Níger, Mali y Burkina Faso anunciaron el año pasado que se retirarían de la institución con sede en La Haya.

La corte ya enfrenta desafíos abrumadores, incluida la destitución el 24 de julio de su fiscal Karim Khan por acusaciones de conducta sexual indebida.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó a principios de este mes que Washington estaba lanzando una campaña para desmantelar al tribunal, acusándole de ser una amenaza a la soberanía nacional. Una orden ejecutiva de febrero de 2025 firmada por el presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a la corte por investigaciones sobre Israel.

La Oficina de Asuntos Africanos de Estados Unidos instó a más de los 125 Estados miembros a retirarse del Estatuto de Roma en una publicación el lunes en X.

“La decisión de Chad de retirarse de la CPI y sumarse al creciente número de naciones que recuperan su soberanía de esta institución defectuosa es bienvenida para Estados Unidos”, señaló la agencia.

Massad Boulos, asesor principal para África y Oriente Medio del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien además es el suegro de la hija de Trump, elogió la decisión en redes sociales y reiteró que “ninguna opción diplomática será descartada en la campaña para desmantelar la amenaza de la CPI para los estadounidenses”. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP