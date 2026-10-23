Cesan a dos fiscales y dimite un juez en Bolivia tras veto de EEUU por supuesto vínculo con el narco

La decisión estadounidense, la segunda en menos de un mes, ha sumido en su mayor crisis a la justicia boliviana, cuestionada desde hace tiempo por su supuesta falta de independencia y denuncias de corrupción.

El mes pasado una revocatoria de visado derivó en la destitución y arresto del fiscal general Roger Mariaca acusado de enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los fiscales Julio César Porras y Gerardo Balderas —que figuran en la nueva lista de vetados— fueron cesados el viernes. “Los dos ficales ya no forman parte del Ministerio Público”, dijo el viernes el fiscal general interino José Armando Urioste.

En tanto, el jueves se conoció la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, tras conocerse que su nombre estaba en la lista estadounidense. El vocero presidencial José Luis Galvez dijo que funcionarios que figuran en esa lista fueron apartados de sus cargos.

“Trabajamos para desarticular esas estructuras corruptas que lamentablemente se instalaron en las instituciones por largos años y esa tarea no cesará”, dijo Galvez en rueda de prensa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que su política de retirar visas se dirige a funcionarios que, “mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz suscribió la alianza Escudo de las Américas que lidera el mandatario estadounidense Donal Trump en contra del crimen organizado.

Diversos informes nacionales e internacionales han señalado que Bolivia se ha convertido en un centro de operaciones de cárteles internacionales, principalmente el PCC y Comando Vermelho de Brasil., que según las autoridades libran una feroz guerra por el control de rutas tras la captura del uruguayo Sebastián Marset, deportado a Estados Unidos en marzo y quien lideraba una vasta red de tráfico de cocaína a Brasil y Europa.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que en las últimas semanas fueron expulsados 40 extranjeros, la mayoría altos mandos de esas organizaciones que Washington declaró grupos terroristas.

La disputa por las rutas de tráfico de drogas ha disparado la tasa de homicidios y los sicariatos, sobre todo en la región de Santa Cruz, según la policía.

FUENTE: AP