americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cerveceros vencen 5-1 a Piratas y se acercan al título de la Central NL

PITTSBURGH (AP) — Jacob Misiorowski ponchó a siete en cinco entradas sin permitir carreras y los Cerveceros de Milwaukee quedaron al borde de su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional con una victoria, la noche del martes de 5-1 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el martes 15 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (Foto AP/David Dermer)
El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el martes 15 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (Foto AP/David Dermer) AP

Milwaukee redujo a uno su número mágico para asegurar la División. Los Cerveceros podrían sellarlo más tarde el martes si los Cachorros de Chicago pierden ante Atlanta.

Misiorowski (15-5), bajó su efectividad al mejor 1,89 de las Grandes Ligas y elevó su total de ponches de la temporada a 243. Nueve de los primeros 10 lanzamientos del imponente derecho superaron las 100 millas por hora y sorteó cinco hits —todos sencillos— para apuntarse su cuarta decisión consecutiva.

El mexico-americano Joey Ortiz y el venezolano Luis Lara impulsaron dos carreras cada uno para los Cerveceros.

Los Cerveceros tomaron la delantera temprano ante el abridor Lake Bachar (1-4). Jake Bauers abrió con un sencillo, avanzó a segunda con un rodado para out, progresó con un lanzamiento descontrolado y anotó con el elevado de sacrificio de Lara.

Eso fue suficiente para Misiorowski, quien salió después de realizar 82 lanzamientos —43 a 100 millas por hora o más— para afianzar su control en la carrera por su primer premio Cy Young.

Brandon Lowe conectó su jonrón número 30 por Pittsburgh y el 171 del equipo en la temporada, con lo que igualó una marca de la franquicia establecida en 1999. Rafael Flores Jr. sumó cuatro hits por los Piratas, que volvieron a caer por debajo de .500, el día en que el club celebró al ícono de la franquicia y miembro del Salón de la Fama y puertorriqueño Roberto Clemente, al vestir el famoso número 21 del jardinero.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

¿PETRÓLEO PARA CUBA BAJO VIGILANCIA? EEUU MANTIENE UN INUSUAL DESPLIEGUE DE AVIONES Y DRONES FRENTE A MÉXICO

¿PETRÓLEO PARA CUBA BAJO VIGILANCIA? EEUU MANTIENE UN INUSUAL DESPLIEGUE DE AVIONES Y DRONES FRENTE A MÉXICO

Auto se estrella contra El Palacio de los Jugos en West Kendall y deja tres mujeres heridas

Auto se estrella contra El Palacio de los Jugos en West Kendall y deja tres mujeres heridas

ÉXODO CUBANO CAMBIA DE RUMBO: Jamaica registra un salto del 60% en permisos de residencia temporal

ÉXODO CUBANO CAMBIA DE RUMBO: Jamaica registra un salto del 60% en permisos de residencia temporal

El Pentágono visto desde el aire, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La guerra con Irán ha costado a EEUU más de 38.000 millones de dólares, dice oficina presupuestaria

DE CUBA A LAS FILAS RUSAS EN 46 DÍAS: joven muestra en Instagram cómo terminó armado en 2026

DE CUBA A LAS FILAS RUSAS EN 46 DÍAS: joven muestra en Instagram cómo terminó armado en 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter