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Cerveceros remontan ante Cardenales 4-3 con 4 carreras en el séptimo inning

SAN LUIS (AP) — David Hamilton y Brice Turang impulsaron dos carreras cada uno durante una séptima entrada de cuatro anotaciones, y los Cerveceros de Milwaukee remontaron un déficit de tres para vencer 4-3 a los Cardenales de San Luis la noche del lunes.

Trevor Megill, lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, celebra después de ponchar a Bryan Torres, de los Cardenales de San Luis, el lunes 6 de julio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Trevor Megill, lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, celebra después de ponchar a Bryan Torres, de los Cardenales de San Luis, el lunes 6 de julio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Garrett Mitchell abrió la séptima con un sencillo ante el relevista Justin Bruihl y Sal Frelick recibió a Ryan Fernandez (1-2) con un doble automático.

Cooper Pratt llegó a salvo por un error de fildeo de Fernandez para llenar las bases, y luego Hamilton conectó un doble de dos carreras. Ryne Stanek entró y permitió un sencillo de dos carreras de Turang que puso a su equipo al frente.

Un error de fildeo de Turang derivó en dos carreras sucias ante Shane Drohan (4-2) en la tercera entrada, cuando San Luis se fue arriba.

El puertorriqueño Nelson Velázquez abrió la sexta con un doble y anotó con un sencillo de Masyn Winn para una ventaja de 3-0. Fue la única carrera limpia que permitió Drohan, quien aceptó seis imparables en seis entradas.

Chad Patrick ponchó a dos en dos entradas perfectas y Trevor Megill permitió un sencillo de Winn para abrir la entrada antes de concretar su décimo cuarto salvamento en 16 oportunidades.

El abridor de San Luis, Dustin May salió con dos outs y corredores en las esquinas en la quinta.

May permitió cuatro hits y ponchó a siete en 4 y 2/3 de entrada. Bruihl consiguió cuatro outs y fue responsable de una carrera. Fernandez permitió tres carreras —dos limpias— sin retirar a un bateador.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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