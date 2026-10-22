Cerveceros enfrentan difícil decisión sobre incluir a Brandon Woodruff en roster de Serie Mundial

Brandon Woodruff, de los Cerveceros de Milwaukee, habla en el día de prensa de la Serie Mundial, el jueves 22 de octubre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf) AP

¿Activan a un pelotero dos veces elegido al Juego de Estrellas que no lanza en un duelo desde el 4 de julio, sabiendo que no podrán reemplazarlo en la nómina si vuelve a lesionarse?

“Podría verlo de cualquiera de las dos maneras”, comentó Woodruff el jueves, un día antes de que los Cerveceros abran la Serie Mundial contra los Rays de Tampa Bay. “Sin duda, tienen mucho que sopesar sobre mí”.

Woodruff realizó 23 pitcheos el martes, en una práctica de bateo en vivo, mientras continuaba su intento de lanzar. Es un avance notable para alguien que esperaba someterse a una cirugía de hombro que le pondría fin a la temporada durante el verano.

Sigue siendo incierto si eso es suficiente para que participe en el Clásico de Otoño. Un club puede solicitar permiso al comisionado para reemplazar a un jugador del roster activo por el resto de una serie si sufre una “lesión o dolencia aguda, no crónica (no una molestia recurrente con el paso del tiempo)”.

Eso significa que los Cerveceros no podrían poner a alguien en el lugar de Woodruff si lo incluyen en el roster y reaparece el problema del hombro.

“Hay muchas incógnitas, pero obviamente la mejor versión de ese tipo es alguien a quien te encantaría tener en tu roster”, señaló el presidente de operaciones deportivas, Matt Arnold.

La versión saludable de Woodruff ha sido muy buena.

Woodruff y el bateador designado Christian Yelich son los únicos Cerveceros que han estado con el equipo desde que inició su racha de ocho apariciones en playoffs en nueve temporadas. La efectividad de por vida de Woodruff, de 3,10, es la mejor en la historia de la franquicia entre quienes han lanzado al menos 500 entradas para el equipo.

Tiene marca de 1-4 con efectividad de 3,18 en ocho apariciones de postemporada.

“Ha sido uno de los mejores lanzadores en la historia de esta organización”, afirmó Yelich. “Durante un tiempo, él era el tipo: si necesitábamos ganar un juego grande, de todos los lanzadores talentosos que hemos tenido aquí, yo siempre lo habría elegido si teníamos un juego que necesitábamos ganar, por su mentalidad y por la manera en que lo encaraba”.

Pero la lesión de hombro le impidió lanzar en los playoffs de 2023 y derivó en una cirugía de la cápsula anterior ese año. Woodruff no volvió a lanzar sino hasta julio de 2025, y una distensión en el dorsal ancho lo dejó fuera de la postemporada pasada.

Le resultó doloroso no poder ayudar en recorridos anteriores de playoffs. Woodruff quiere su oportunidad ahora que los Cerveceros están en la Serie Mundial por primera vez desde 1982 e intentan ganar la primera de su historia.

“Por esto juego”, expresó Woodruff. “Los playoffs son lo mío, por así decirlo. Me encanta esta época del año. Me encanta lanzar en los momentos grandes. Simplemente siento que estoy listo para eso”.

Este año, ingresó a la lista de lesionados a inicios de mayo después de que una disminución en su velocidad lo llevó a salir de un juego en la segunda entrada. Regresó a finales de junio, tuvo otra caída de velocidad en una apertura el 4 de julio en Arizona y no ha laborado desde entonces.

Esperaba someterse a otra cirugía de la cápsula anterior hasta que se enteró de que no era necesaria. Desde entonces, Woodruff se ha estado preparando para la posibilidad de ayudar a los Cerveceros en octubre.

“Es casi increíble que el chico haya logrado volver”, dijo el mánager Pat Murphy. “Tenía la mente puesta en esto. Fue muy reservado al respecto, pero tenía la mente puesta en esto. Es algo increíble, y lanzó la pelota realmente bien (el martes). Pregúntenles a los bateadores a los que enfrentó.

“Hay mucho más que eso. Hay reglas con las que tenemos que lidiar, no puedes reemplazarlo, todo ese tipo de cosas. Así que eso será tema de una discusión hoy”.

El rápido progreso de Woodruff lo ha convertido en una decisión difícil.

“Me encanta competir más que a nadie”, manifestó Woodruff. “Quiero estar ahí afuera más que nadie. Creo que es un buen problema para ellos ahora mismo. Hubo momentos en los que no pensé que pudiera ponerme listo. He llegado hasta este punto. Todo tenía que salir como ha salido hasta ahora. Veremos qué pasa”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP