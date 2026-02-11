americateve

Ceremonia de incorporación de Roger Federer al Salón de la Fama del Tenis se agota en dos minutos

NEWPORT, Rhode Island, EE.UU. (AP) — La ceremonia de incorporación de Roger Federer al Salón de la Fama agotó sus entradas en dos minutos, informó el Hall of Fame del Tenis el miércoles al anunciar planes para añadir una fiesta de visualización al aire libre que permitirá dar cabida a miles de aficionados más.

ARCHIVO - El tenista suizo Roger Federer reacciona con su pareja Andre Agassi, de Estados Unidos, en su partido de dobles contra los australianos Lleyton Hewitt y Pat Rafter durante la Ceremonia de Apertura del Abierto de Australia, el 17 de enero de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Aaron Favila, Archivo)
ARCHIVO - El tenista suizo Roger Federer reacciona con su pareja Andre Agassi, de Estados Unidos, en su partido de dobles contra los australianos Lleyton Hewitt y Pat Rafter durante la Ceremonia de Apertura del Abierto de Australia, el 17 de enero de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Aaron Favila, Archivo) AP

“Como sede pequeña pero histórica, nuestra capacidad es limitada”, publicó en redes sociales el recinto.

El Salón indicó que anticipaba la expectación por la inducción del primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam individuales, quien será incorporado en el santuario con sede en Newport el 29 de agosto junto con la comentarista Mary Carillo. Además de las 900 entradas disponibles originalmente para la ceremonia, el Salón abrirá su estadio con capacidad para 3.600 asientos para una fiesta de visualización.

El Salón de la Fama del Tenis, que se encuentra en el Newport Casino del siglo XIX, se sometió recientemente a una renovación de 3 millones de dólares para prepararse para las próximas ceremonias de incorporación con las que se rendirá homenaje a Federer y a Serena Williams, quien será elegible el próximo año a menos que regrese a competir.

FUENTE: AP

