Caudillo libio es condenado por abusos en centro de detención

Ossama Anjiem, también conocido como Ossama al-Masri, quien dirigía la rama en Trípoli de la Institución de Reforma y Rehabilitación, fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión por “violar los derechos de reclusos”, quienes denunciaron “tortura, crueldad y trato degradante”, según un comunicado emitido el domingo por la fiscalía general.

El centro forma parte de una red de instalaciones de detención administradas por la Fuerza Especial de Defensa. Funciona como una unidad de policía militar encargada de combatir delitos como secuestros, asesinatos y migración ilegal, pero se ha visto implicada en atrocidades durante la guerra civil de Libia.

La institución no respondió a las solicitudes de comentarios.

La CPI emitió en enero de 2025 una orden de arresto contra al-Masri, bajo sospecha de “crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos asesinato, tortura, violación y violencia sexual, presuntamente cometidos en Libia a partir de febrero de 2015”.

Al-Masri fue detenido en Turín en virtud de la orden de la CPI al día siguiente de llegar a Italia desde Alemania para ver un partido de fútbol.

Sin embargo, Italia lo dejó en libertad por un tecnicismo y luego lo expulsó a Libia, lo que indignó a grupos de derechos humanos y llevó a la CPI a abrir una investigación para determinar por qué Italia lo liberó en lugar de enviarlo a La Haya.

El ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, defendió entonces la decisión y sostuvo que la CPI había emitido una orden de arresto contradictoria y defectuosa.

La fiscalía general indicó el domingo que el Tribunal Penal de Trípoli también ordenó que al-Masri fuera privado de su capacidad jurídica y de sus derechos civiles durante toda la condena y por un año después de cumplirla.

Libia se sumió en el caos después de que un levantamiento respaldado por la OTAN derrocara y matara al gobernante de larga data Moamar Gadafi en 2011. En los años siguientes, el país ha sido gobernado por gobiernos rivales en el este y el oeste, cada uno respaldado por una serie de grupos armados y gobiernos extranjeros.

Actualmente, el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah encabeza el gobierno reconocido internacionalmente en Trípoli, en el oeste, mientras que el primer ministro Ossama Hammad dirige la administración en el este, donde también ejerce influencia el comandante militar Khalifa Hifter, quien lidera el Ejército Nacional Libio.

El país norafricano también es un importante punto de tránsito para migrantes de África y Oriente Medio que huyen de la guerra y de presiones económicas al emprender peligrosas travesías marítimas hacia Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP