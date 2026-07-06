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Carlos Queiroz renuncia como técnico de Ghana tras la eliminación del Mundial

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Carlos Queiroz renunció como tpecbici de Ghana después de que la campaña del equipo en el Mundial terminara con una decepcionante derrota por 1-0 ante Colombia en los dieciseisavos de final.

El entrenador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz camina en la banda en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa Mundial ante Colombia el viernes 3 de julio del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson)
El entrenador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz camina en la banda en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa Mundial ante Colombia el viernes 3 de julio del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Queiroz escribió en una publicación de Instagram dirigida al país que “no podemos afirmar una satisfacción deportiva completa, pero podemos decir con orgullo que honramos los colores de Ghana y devolvimos el respeto y la credibilidad a las Black Stars en el mayor escenario del fútbol”.

Ghana acumulaba una racha de cuatro derrotas cuando el técnico portugués de 73 años fue nombrado en abril para reemplazar al cesado Otto Addo.

Ghana perdió ante México y empató con Gales en partidos amistosos rumbo al Mundial. El equipo arrancó el Mundial con una agónica victoria 1-0 sobre Panamá en el Grupo L. Un empate sin goles contra Inglaterra fue suficiente para que el equipo avanzara como uno de los mejores terceros, pese a una derrota ante Croacia en su último partido de la fase de grupos.

Ante Colombia, el equipo apenas pudo generar ocho remates. Ninguno fue a puerta.

“El fútbol, como la vida, nos enseña una lección atemporal: o ganas o aprendes”, escribió Queiroz. “Me voy de este camino con orgullo por lo que logramos, pero también con la sana insatisfacción de quienes siempre quisieron más. Alcanzar un nivel superior nunca debería ser el destino; debería ser el comienzo de ambiciones aún mayores”.

Pareció responsabilizar a la federación de Ghana por no hacer lo suficiente para apoyar al equipo.

“El futuro de las Estrellas Negras no se construirá solo en el campo. El éxito de las Estellas Negras debe comenzar fuera del campo, creando el mejor entorno posible para preparar, proteger y desarrollar el extraordinario talento futbolístico de Ghana”, escribió.

Queiroz defendió el mes pasado su decisión de incluir a Thomas Partey en su convocatoria a pesar de que el jugador espera su juicio en Londres por múltiples cargos de violación. Partey no pudo disputar el debut cuando se le negó una visa para Canadá, lo que provocó una reacción furiosa del gobierno de Ghana.

Partey jugó en el siguiente partido de Ghana en Estados Unidos y fue abucheado por el público, mayoritariamente pro Inglaterra. También jugó contra Croacia y Colombia.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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