americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Carlos Alcaraz vence a Novak Djokovic y se convierte en el hombre más joven en lograr un Grand Slam

MELBOURNE, Australia (AP) — Carlos Alcaraz es el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera tras asegurar el título del Abierto de Australia contra Novak Djokovic, quien nunca había perdido en sus diez finales anteriores en Melbourne Park.

El tenista español Carlos Alcaraz reacciona durante la final masculina contra el serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 1 de febrero de 2026.(AP Foto/Mark Baker)
El tenista español Carlos Alcaraz reacciona durante la final masculina contra el serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 1 de febrero de 2026.(AP Foto/Mark Baker) AP

El número uno del mundo, Alcaraz, perdió el primer set el domingo mientras Djokovic salía con fuerza en busca de un récord de 25 títulos importantes, pero se recuperó para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

El español de 22 años se esforzó por recuperar tiros que normalmente serían ganadores para Djokovic, y mantuvo una intensa presión sobre su rival de 38 años.

Ambos jugadores venían de agotadoras victorias en semifinales a cinco sets y mostraron una forma física, atletismo y resistencia de alto nivel durante poco más de tres horas en busca de sus propios logros históricos.

El intento de Djokovic por un inédito 25º título de Grand Slam en individuales ha sido bloqueado ahora por Alcaraz o Jannik Sinner en nueve torneos importantes.

Djokovic superó a Sinner en las semifinales y aspiraba a ser el hombre de mayor edad en ganar un título de Grand Slam en la era Open, pero no lo logró contra Alcaraz.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz es el hombre más joven en completar un conjunto de los cuatro títulos principales en individuales. Rompió la marca establecida por Don Budge en el campeonato francés de 1938, cuando tenía 22 años y 363 días.

Alcaraz ahora tiene siete títulos importantes: su primero en Australia junto con dos en Wimbledon y en los abiertos de Francia y Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter