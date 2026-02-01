Carlos Alcaraz vence a Novak Djokovic y se convierte en el hombre más joven en lograr un Grand Slam

Compartir en:









El tenista español Carlos Alcaraz reacciona durante la final masculina contra el serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 1 de febrero de 2026.

El número uno del mundo, Alcaraz, perdió el primer set el domingo mientras Djokovic salía con fuerza en busca de un récord de 25 títulos importantes, pero se recuperó para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

El español de 22 años se esforzó por recuperar tiros que normalmente serían ganadores para Djokovic, y mantuvo una intensa presión sobre su rival de 38 años.

Ambos jugadores venían de agotadoras victorias en semifinales a cinco sets y mostraron una forma física, atletismo y resistencia de alto nivel durante poco más de tres horas en busca de sus propios logros históricos.

El intento de Djokovic por un inédito 25º título de Grand Slam en individuales ha sido bloqueado ahora por Alcaraz o Jannik Sinner en nueve torneos importantes.

Djokovic superó a Sinner en las semifinales y aspiraba a ser el hombre de mayor edad en ganar un título de Grand Slam en la era Open, pero no lo logró contra Alcaraz.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz es el hombre más joven en completar un conjunto de los cuatro títulos principales en individuales. Rompió la marca establecida por Don Budge en el campeonato francés de 1938, cuando tenía 22 años y 363 días.

Alcaraz ahora tiene siete títulos importantes: su primero en Australia junto con dos en Wimbledon y en los abiertos de Francia y Estados Unidos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP