Carles Gil aporta un gol y dos asistencias en triunfo 2-1 del Revolution ante el Crew

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Turgeman anotó a los 41 minutos para darle al Revolution una ventaja de 2-1. Gil filtró un pase desde cerca del área hacia la línea de fondo por la derecha y Turgeman, al primer toque, sacó un potente disparo ascendente que se coló por la red lateral junto al segundo palo.

El Crew (5-12-5), que es último en la Conferencia Este con 20 puntos esta temporada, vio cortada su racha de cuatro partidos sin perder.

Brais Méndez abrió el marcador a los ocho minutos. Mohamed Farsi, por la banda derecha, envió un pase a Méndez que remató de primer toque al segundo palo desde cerca de la esquina derecha del área chica.

Mamadou Fofana peinó de cabeza, tras un tiro de esquina cobrado por Gil, hacia Polster en el segundo palo; Polster se dio la vuelta y sacó un disparo raso al arco desde el centro del área para el 1-1 al 32.

Peyton Miller envió un pase corto hacia atrás para Gil cerca del borde del área, quien picó un remate al primer toque con efecto que se metió junto al segundo palo para cerrar la cuenta al 79. Miller, de 18 años, suma una asistencia en tres partidos consecutivos.

Patrick Schulte realizó ocho atajadas por Columbus.

Nueva Inglaterra venció al Crew 2-1 en el Gillette Stadium el 18 de abril. También el domingo Logan Farrington anotó en el séptimo minuto del tiempo añadido del segundo tiempo para impulsar la remontada del FC Dallas, que empató 3-3 con St. Louis City. San Luis amplió a 12 su racha invicta, récord del club, bajo el mando del entrenador debutante Yoann Damet, pero dejó escapar la oportunidad de superar a Dallas, quinto clasificado, en la Conferencia Oeste. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP