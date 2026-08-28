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Cardenales vencen 4-1 a Piratas y Quinn Mathews logra su 1ra victoria en las mayores

SAN LUIS (AP) — Quinn Mathews aceptó una carrera en 5 2/3 entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y Jimmy Crooks conectó un jonrón de dos vueltas en el duelo que los Cardenales de San Luis ganaron el viernes 4-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Quinn Matthews, de los Cardenales de San Luis, lanza en el primer inning del juego ante los Piratas de Pittsburgh, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Michael Thomas)
Quinn Matthews, de los Cardenales de San Luis, lanza en el primer inning del juego ante los Piratas de Pittsburgh, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Michael Thomas) AP

Mathews (1-2) realizó 102 lanzamientos en la más larga de sus cuatro aperturas. Ponchó a siete por segunda vez y dio una base por bolas en su primera salida en casa.

Ryan Fernández relevó a Mathews con dos entradas sin permitir carreras. Fernández se marchó después de otorgar una base por bolas con dos outs a Brian Reynolds en la octava.

Caleb Ferguson consiguió el último out cuando Reynolds fue golpeado en el pie por una pelota bateada de sencillo por el dominicano Oneil Cruz que atravesó el cuadro interior. Ryne Stanek ponchó a dos en la novena para su segundo salvamento.

Nolan Gorman conectó un doble con un out ante Jacob Jones (2-6) en la tercera, y Crooks siguió con su quinto jonrón de la temporada para poner el encuentro 2-0.

Jordan Walker y el dominicano José Fermín pegaron sencillos para abrir la cuarta entrada, y Nathan Church elevó de sacrificio para una ventaja de 3-0.

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