Cardenales de San Luis ascienden a Rob Cerfolio a gerente general a los 34 años

Compartir en:









ARCHIVO — Un casco de bateo de los Cardenales de San Luis reposa en el cuadro interior durante un partido de béisbol entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis, el domingo 15 de junio de 2025, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash, Archivo) AP

Los Cardenales anunciaron la medida el viernes. Cerfolio ha sido el gerente general adjunto de San Luis, supervisando el desarrollo y el rendimiento de los jugadores durante las últimas tres temporadas. Reportará al presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom.

“Desde que se unió a los Cardinals hace dos años, Cerf ha encabezado un enorme progreso en nuestros esfuerzos de desarrollo de jugadores de arriba abajo, y en el avance de nuestro grupo de rendimiento y su integración dentro de toda nuestra organización. Es incansable en su deseo de impulsarnos hacia adelante, y está comprometido con las relaciones tanto con las nuevas contrataciones como con el personal de larga trayectoria”, señaló Bloom.

El ascenso de Cerfolio se produce después de que el ejecutivo Randy Flores dejó el equipo el lunes. Flores pasó 11 años en San Luis, incluidos los últimos ocho como gerente general adjunto, supervisando las adquisiciones de jugadores amateurs y profesionales.

Cerfolio se incorporó a los Cardenales tras pasar 10 años abriéndose camino en la organización de los Guardianes de Cleveland, incluidas sus últimas tres temporadas como director de desarrollo de jugadores del equipo.

Originario de Indian Springs, Alabama, se queda en San Luis después de que, según reportes, fuera candidato para cubrir varias vacantes en oficinas ejecutivas este receso de temporada.

Los Cardenales vienen de una temporada de 77-85 en la que terminaron cuartos en la División Central de la Liga Nacional y se quedaron fuera de los playoffs por cuarta temporada consecutiva.

Cerfolio es egresado de Yale y se le atribuye haber desempeñado un papel en el creciente movimiento juvenil de los Cardenales, destacado por temporadas sobresalientes del jardinero Jordan Walker y del segunda base JJ Wetherholt. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP