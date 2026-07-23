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Carapaz remata con clase y gana la 18va etapa del Tour de Francia. Pogacar mantiene liderato general

ORCIERES-MERLETTE, Francia (AP) — El ecuatoriano Richard Carapaz calculó su ataque a la perfección en la subida final para ganar el jueves la 18va etapa del Tour de Francia, mientras que Tadej Pogacar llegó unos minutos después y mantuvo su amplia ventaja en la clasificación general.

El ecuatoriano Richard Carapaz celebra en el podio tras ganar la 18va etapa del Tour de Francia, el jueves 23 de julio de 2026, en Orcieres-Merlette, Francia. (AP Foto/Thibault Camus)
El ecuatoriano Richard Carapaz celebra en el podio tras ganar la 18va etapa del Tour de Francia, el jueves 23 de julio de 2026, en Orcieres-Merlette, Francia. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Fue la primera victoria de etapa de Carapaz, de 33 años, en la carrera de este año y la segunda de su trayectoria en el Tour. Pogacar no lo persiguió porque no se le considera una amenaza por el título del Tour y marcha en el décimo puesto.

Tras ponerse por delante a unos 3 kilómetros (2 millas) de la cima, Carapaz se escapó. Se dio unas palmadas a cada lado de la cabeza al acercarse a la línea de meta y terminó con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson.

Pogacar busca su tercer título consecutivo del Tour y el quinto en total. La estrella eslovena cruzó la meta dentro de un grupo numeroso que incluía a su perseguidor inmediato Remco Evenepoel y el mexicano Isaac Del Toro, compañero de Pogacar en el equipo UAE Emirates XRG.

No hubo cambios en la general, ya que Pogacar conservó su ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre el belga Evenepoel, especialista en contrarreloj y ganador de dos etapas en la carrera de este año, y de 6:51 sobre el mexicano Del Toro, de 22 años, tercero en la general.

La etapa del jueves fue la primera de tres días consecutivos de ascensos alpinos.

El recorrido de 185 kilómetros (115 millas) incluyó una subida temprana de categoría 1 —la segunda más dura— por la Côte d'Engins, antes de terminar con un ascenso de categoría 1 hasta la estación de esquí de Orcières-Merlette.

Tras coronar Engins, Jorgenson iba en un pequeño grupo en cabeza. Luego se les unió Carapaz, mientras el grupo del maillot amarillo de Pogacar se rezagó.

La etapa de Carapaz pudo haber terminado cuando estuvo a punto de chocar con un aficionado que estaba de pie en la carretera, al que esquivó con un volantazo justo a tiempo.

Al encarar la subida final a Orcières-Merlette, Jorgenson y Schmid no pudieron responder cuando Carapaz atacó.

Subidas duras por delante

La 19na etapa el viernes termina con una subida de categoría especial (las más exigentes) al Alpe d’Huez, de 127,9 kilómetros. Es un ascenso icónico del Tour y uno de los más célebres del ciclismo.

La 20ma etapa del sábado, la penúltima, es brutal y podría ser épica. Incluye tres subidas de categoría especial—Col de la Croix de Fer, Col du Galibier y Col de Sarenne— y una subida de categoría 1 al Col du Télégraphe, antes de un final ondulado hacia L'Alpe d'Huez.

La carrera termina el domingo en los Campos Elíseos de París.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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