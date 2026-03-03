Capturan en Colombia 121 personas en operativo contra el secuestro y la extorsión

Compartir en:









La llamada “Operación Jade” impactó al Clan del Golfo, el cártel activo más grande del país; la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN); la banda transnacional Tren de Aragua; disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década y bandas como “Los Mexicanos”, “Los Costeños” y “La Terraza”.

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) señaló que las operaciones simultáneas se realizaron entre el 23 de febrero y el 1 de marzo e incluyeron ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta y Quibdó.

La policía resaltó la captura de alias “Pavito”, cabecilla de la banda "Los Mexicanos” que opera en Quibdó, en el noroeste del país, dedicada a extorsionar a comerciantes. Detalló que la banda llegaba a los establecimientos y con disparos buscaba presionar los pagos de las extorsiones.

En los operativos fueron incautados “297 elementos utilizados para la comisión de estos delitos” como armas, granadas, motocicletas y celulares, los cuales eran utilizados para hacer extorsiones telefónicas.

El secuestro, uno de los crímenes más repudiados en Colombia por el conflicto armado interno, se incrementó en 2025 un 108% con respecto al año anterior, pasando de 313 víctimas a 651. Mientras que la extorsión continúa siendo una preocupación para las autoridades, aunque ha menguado. En 2025 se registraron 12.180 casos, mientras que en 2024 fueron 13.802 —la cifra más alta en una década—, según datos públicos del Ministerio de Defensa.

El gobierno de El Salvador reclamó a Colombia en enero por estafas telefónicas desde prisiones colombianas que afectaron a sus ciudadanos, por lo cual el gobierno colombiano decidió bloquear las señales celulares en tres cárceles que identificó como prioritarias por la comisión de extorsiones.

FUENTE: AP