americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Capturan en Colombia 121 personas en operativo contra el secuestro y la extorsión

BOGOTÁ (AP) — La policía colombiana informó el martes la captura de 121 personas por los delitos de secuestro y extorsión en una operación simultánea en más de una decena de departamentos.

La llamada “Operación Jade” impactó al Clan del Golfo, el cártel activo más grande del país; la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN); la banda transnacional Tren de Aragua; disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década y bandas como “Los Mexicanos”, “Los Costeños” y “La Terraza”.

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) señaló que las operaciones simultáneas se realizaron entre el 23 de febrero y el 1 de marzo e incluyeron ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta y Quibdó.

La policía resaltó la captura de alias “Pavito”, cabecilla de la banda "Los Mexicanos” que opera en Quibdó, en el noroeste del país, dedicada a extorsionar a comerciantes. Detalló que la banda llegaba a los establecimientos y con disparos buscaba presionar los pagos de las extorsiones.

En los operativos fueron incautados “297 elementos utilizados para la comisión de estos delitos” como armas, granadas, motocicletas y celulares, los cuales eran utilizados para hacer extorsiones telefónicas.

El secuestro, uno de los crímenes más repudiados en Colombia por el conflicto armado interno, se incrementó en 2025 un 108% con respecto al año anterior, pasando de 313 víctimas a 651. Mientras que la extorsión continúa siendo una preocupación para las autoridades, aunque ha menguado. En 2025 se registraron 12.180 casos, mientras que en 2024 fueron 13.802 —la cifra más alta en una década—, según datos públicos del Ministerio de Defensa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter