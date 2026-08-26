americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Canciller mexicano llega a EEUU para su primer encuentro formal con Rubio

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, mantendrá el miércoles su primera reunión presencial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde que asumió el cargo en abril, con una agenda desbordada por controvertidos asuntos políticos, económicos, migratorios y de seguridad.

“Sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo”, dijo Velasco en redes sociales al dar a conocer su visita a Washington el martes por la noche.

No especificó cuáles serían esos temas pero los frentes abiertos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la administración de su homólogo Donald Trump se acumulan: acusaciones de vínculos entre políticos y cárteles, interrogantes comerciales ante la nueva guerra comercial entre sus socios, Estados Unidos y Canadá, y deportaciones de mexicanos a terceros países en medio de políticas antimigratorias cada vez más agresivas en territorio estadounidense.

A este panorama, se suman las turbulencias de la política mexicana con repercusiones transfronterizas.

El viraje de Rocha se produjo tras las críticas de la presidenta a su regreso al poder, la convulsión que provocó la decisión en el seno del partido oficialista — que ya designó a su sucesora — y mientras la fiscalía federal sigue investigando presuntas irregularidades en la justicia en el estado noroccidental, sumido en la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Poco antes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, participó en una cumbre de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) celebrada en Argentina, donde fue elogiado por el director del departamento, Terrance Cole, quien denunció la corrupción de altos funcionarios mexicanos que colaboran con el crimen organizado.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estaba en Washington para abordar cuestiones comerciales con la esperanza de reducir los aranceles estadounidenses sobre ciertos sectores mexicanos como el del acero y el aluminio o la industria automotriz, unas conversaciones de cuyos resultados el gobierno todavía no ha informado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Destacados del día

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Un operador trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes 21 de agosto de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Caída del precio del petróleo ayuda a calmar los mercados de acciones y bonos

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter