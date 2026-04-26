Campesinos enfrentan a grupo del crimen en la frontera sur de México

Habitantes de la localidad indígena tseltal de Nicolás Ruíz, en el sureño estado de Chiapas, denunciaron que un grupo de civiles armados a bordo de cinco camionetas ingresaron el viernes al poblado realizando disparos. Los presuntos sicarios huyeron hacia la localidad vecina de Venustiano Carranza donde pobladores mantenían un bloqueo carretero por un conflicto agrario y abrieron fuego para poder cruzar, pero los campesinos no se dispersaron sino que enfrentaron a los presuntos delincuentes con piedras, palos y también armas de fuego.

Los civiles “se percataron de un vehículo sospechoso que abrió fuego en un punto de control ejidal e inmediatamente la organización comunitaria tomó el control de la situación para salvaguardar a la población”, posteó en Facebook el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general estatal, informó el sábado que se desplegó un operativo a la zona con más de 200 elementos, entre ellos agentes estatales y del Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional, así como vehículos artillados y helicópteros.

En los hechos murieron un hombre y una mujer y resultaron heridos seis hombres y una mujer, todos por armas de fuego, dijo el funcionario.

Habitantes de Nicolás Ruiz contaron en un comunicado que el ataque dejó dos muertos, dos heridos y un desaparecido. Agregaron que desde el año pasado se organizaron en autodefensas para evitar la incursión de grupos del crimen organizado.

Habitantes tsotsiles de la localidad de Venustiano Carranza reportaron dos personas sin vida y siete heridos.

“Una ciudadana perdió la vida por una bala perdida, ella venía visitar a un familiar y venía de Tuxtla Gutiérrez”, contó vía telefónica Jesús Vazquez Solano, presidente del grupo ciudadano local Organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ-Casa del Pueblo.

El líder campesino abundó que incluso el viernes una comisión estaba reunida en la capital Tuxtla Gutiérrez con funcionarios estatales dialogando para resolver una disputa territorial, cuando ocurrió la agresión.

En videos difundidos en redes sociales y grupos de mensajería como WhatsApp se observa a uno de los presuntos integrantes del crimen organizado calcinado junto con una camioneta pickup.

Desde hace años el sur de México enfrenta una cruenta disputa entre los Carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por las rutas de drogas, armas y migrantes desde Centro y Sudamérica hacia México y los Estados Unidos. Los enfrentamientos se volvieron habituales y provocó el desplazamiento de decenas de miles de habitantes, algunos incluso huyeron hacia el vecino país de Guatemala.

En muchos enfrentamientos, incluidos algunos con las fuerzas de seguridad estatales y federales, los grupos de la delincuencia han usado civiles, campesinos y organizaciones sociales como escudos humanos para bloquear los operativos de las autoridades o el despliegue de los grupos rivales.

FUENTE: AP