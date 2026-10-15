Campeones en la historia de la Liga Nacional

2025_Los Ángeles
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2026— Milwaukee
2025_Los Ángeles
2024_Los Ángeles
2023_Arizona
2022_Filadelfia
2021_Atlanta
2020_Los Ángeles
2019_Washington
2018_Los Ángeles
2017_Los Ángeles
2016_Chicago
2015_Nueva York
2014_San Francisco
2013_San Luis
2012_San Francisco
2011_San Luis
2010_San Francisco
2009_Filadelfia
2008_Filadelfia
2007_Colorado
2006_San Luis
2005_Houston
2004_San Luis
2003_Florida
2002_San Francisco
2001_Arizona
2000_Nueva York
1999_Atlanta
1998_San Diego
1997_Florida
1996_Atlanta
1995_Atlanta
1994_Ninguno (huelga)
1993_Filadelfia
1992_Atlanta
1991_Atlanta
1990_Cincinnati
1989_San Francisco
1988_Los Ángeles
1987_San Luis
1986_Nueva York
1985_San Luis
1984_San Diego
1983_Filadelfia
1982_San Luis
1981_Los Ángeles
1980_Filadelfia
1979_Pittsburgh
1978_Los Ángeles
1977_Los Ángeles
1976_Cincinnati
1975_Cincinnati
1974_Los Ángeles
1973_Nueva York
1972_Cincinnati
1971_Pittsburgh
1970_Cincinnati
1969_Nueva York
1968_San Luis
1967_San Luis
1966_Los Ángeles
1965_Los Ángeles
1964_San Luis
1963_Los Ángeles
1962_San Francisco
1961_Cincinnati
1960_Pittsburgh
1959_Los Ángeles
1958_Milwaukee
1957_Milwaukee
1956_Brooklyn
1955_Brooklyn
1954_Nueva York
1953_Brooklyn
1952_Brooklyn
1951_Nueva York
1950_Filadelfia
1949_Brooklyn
1948_Boston
1947_Brooklyn
1946_San Luis
1945_Chicago
1944_San Luis
1943_San Luis
1942_San Luis
1941_Brooklyn
1940_Cincinnati
1939_Cincinnati
1938_Chicago
1937_Nueva York
1936_Nueva York
1935_Chicago
1934_San Luis
1933_Nueva York
1932_Chicago
1931_San Luis
1930_San Luis
1929_Chicago
1928_San Luis
1927_Pittsburgh
1926_San Luis
1925_Pittsburgh
1924_Nueva York
1923_Nueva York
1922_Nueva York
1921_Nueva York
1920_Brooklyn
1919_Cincinnati
1918_Chicago
1917_Nueva York
1916_Brooklyn
1915_Filadelfia
1914_Boston
1913_Nueva York
1912_Nueva York
1911_Nueva York
1910_Chicago
1909_Pittsburgh
1908_Chicago
1907_Chicago
1906_Chicago
1905_Nueva York
1904_Nueva York
1903_Pittsburgh
1902_Pittsburgh
1901_Pittsburgh
1900_Brooklyn
1899_Brooklyn
1898_Boston
1897_Boston
1896_Baltimore
1895_Baltimore
1894_Baltimore
1893_Boston
1892_Boston
1891_Boston
1890_Brooklyn
1889_Nueva York
1888_Nueva York
1887_Detroit
1886_Chicago
1885_Chicago
1884_Providence
1883_Boston
1882_Chicago
1881_Chicago
1880_Chicago
1879_Providence
1878_Boston
1877_Boston
1876_Chicago
FUENTE: AP
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