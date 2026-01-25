americateve

Campeona defensora Madison Keys es eliminada del Abierto de Australia por Jessica Pegula

MELBOURNE, Australia (AP) — La campeona defensora Madison Keys ha sido eliminada del Abierto de Australia por su compatriota estadounidense y compañera de pódcast, Jessica Pegula.

Jessica Pegula realiza una devolución de revés ante su compatriota Madison Keys durante su partido de cuarta ronda en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, el lunes 26 de enero de 2026. (AP Photo/Mark Baker)
Pegula, sexta cabeza de serie, derrotó a Keys, novena cabeza de serie, 6-3, 6-4 el lunes en el Rod Laver Arena para alcanzar los cuartos de final. Pegula, quien nunca ha ganado un Grand Slam, se llevó el primer set en solo 32 minutos.

Pegula se adelantó rápidamente con un 4-1 en el primer set, y también rompió el servicio para abrir el segundo set, avanzando nuevamente a un 4-1 mientras Keys luchaba con su servicio. El partido terminó cuando Keys envió una derecha que golpeó la red.

Pegula fue excelente con la precisión de su servicio y mantuvo la pelota en juego con pocos errores no forzados.

Pegula y Keys se habían enfrentado tres veces anteriormente, y Keys había ganado las dos últimas.

Pegula llegó a la final del Abierto de Estados Unidos en 2024, pero perdió ante Aryna Sabalenka. Será su cuarta aparición en los cuartos de final en Australia.

Pegula y Keys son buenas amigas y han estado haciendo un pódcast juntas. Keys había dicho anteriormente que sería el "primer partido en la historia de un Grand Slam entre dos coanfitrionas de pódcast".

En un partido posterior el lunes en el Rod Laver Arena, el quinto cabeza de serie Lorenzo Musetti se enfrenta al estadounidense Taylor Fritz, quien es el noveno cabeza de serie.

En los partidos nocturnos, la segunda clasificada Iga Swiatek se enfrenta a la australiana Maddison Inglis, y el octavo cabeza de serie Ben Shelton se mide ante Casper Ruud.

Novak Djokovic debía ser el partido destacado de la noche en el Rod Laver Arena el lunes, pero avanzó a los cuartos de final después de que su oponente Jakub Mensik se retirara de su partido programado de cuarta ronda por una lesión abdominal.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

