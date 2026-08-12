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Campeón defensor Ben Shelton y Brandon Nakashima dejan pactada final estadounidense en Montreal

MONTREAL (AP) — El campeón defensor Ben Shelton venció el miércoles al también estadounidense Learner Tien por 6-2, 6-3 para avanzar a la final del National Bank Open.

El estadounidense Ben Shelton remata ante su compatriota Learner Tien en la semifinal del National Bank Open en Montreal, el miércoles 12 de agosto de 2026 (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)
El estadounidense Ben Shelton remata ante su compatriota Learner Tien en la semifinal del National Bank Open en Montreal, el miércoles 12 de agosto de 2026 (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP) AP

Shelton, quinto preclasificado, se enfrentará a Brandon Nakashima en una final íntegramente estadounidense.

Nakashima, 28vo preclasificado, derrotó 7-6 (3), 6-4 al español Rafael Jodar, de 19 años, en la primera semifinal para alcanzar su primera final de un ATP Masters 1.000.

Shelton suma seis victorias en su carrera. El jugador de 23 años ha ganado este año en Dallas, Múnich y Stuttgart.

“Estoy súper contento con el rendimiento. Learner es un tipo que me plantea muchos problemas en mi juego", manifestó. "Un desafío difícil de superar. Conseguir una victoria sobre él de la manera en que lo hice, me deja súper satisfecho con eso”.

Tien, de 20 años, era el 12do preclasificado.

Nakashima ganó su único título del circuito en 2022 en San Diego.

“Al llegar al torneo, sabía que estaba jugando a un nivel muy alto, así que sabía que podía aspirar a una buena racha aquí", comentó. "Obviamente, no estaba pensando en la final ni en nada”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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