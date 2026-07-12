Camioneta con invitados a boda es embestida en autopista de Indonesia; mueren 13 personas

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El choque ocurrió la tarde del domingo en la autopista costera del norte, cerca de la aldea de Kiajaran Kulon, en el distrito de Indramayu, cuando el grupo regresaba a casa tras asistir a una boda en la vecina aldea de Parean, explicó el jefe de la policía local de tránsito, Undang Syarif Hidayat.

Indicó que las víctimas viajaban en una pickup de caja abierta cuando el vehículo redujo la velocidad y se detuvo cerca de una abertura en el separador central para dar vuelta en U en la autopista, momento en que fue embestido por detrás por un camión tipo wing-box que circulaba en la misma dirección.

“El impacto empujó la pickup hacia el carril contrario, donde fue golpeada de nuevo por otro camión", señaló Hidayat. "La fuerte colisión lanzó a más de una docena de personas desde la pickup hacia la autopista”.

Cinco sobrevivientes permanecen hospitalizados con lesiones que van de leves a graves, informó la policía. Las autoridades investigan la causa del choque.

Los incidentes de tránsito mortales son comunes en Indonesia, donde los vehículos sobrecargados, las medidas de seguridad vial inadecuadas y el escaso cumplimiento de las normas de tránsito contribuyen con frecuencia a choques fatales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP