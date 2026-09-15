Caminero pega jonrón que le da la victoria 2-1 a Rays ante Atléticos

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El dominicano de los Rays de Tampa Bay Junior Caminero celebra su jonrón de la victoria en la novena entrada ante los Atléticos el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Caminero dio el batazo en el tercer lanzamiento del dominicano Elvis Alvarado (5-4) apenas por dentro del poste de foul del jardín derecho. Fue el 41er jonrón del pelotero de 23 años en la temporada, la mayor cantidad en la Liga Americana. Caminero conectó el primer jonrón de su carrera para terminar un juego en la victoria ante Houston el viernes.

Bryan Baker (3-2) lanzó una novena perfecta por los Rays, que han ganado cuatro seguidos y tienen el mejor registro de las Grandes Ligas con 35-17 desde el 20 de julio.

Chandler Simpson, quien comenzó la noche a cinco puntos del líder de bateo de la Liga Americana, el cubano Yordan Álvarez de Houston, aportó la mitad de los seis hits de los Rays. En su persecución del título de bateo, Simpson se fue de 3-3, elevó su promedio a .308 y anotó después de embasarse con un doble en la segunda entrada.

El jardinero izquierdo también hizo una atrapada deslizándose para robarle un hit a Shea Langeliers en la novena.

Simpson lidera la Liga Americana en sencillos (143), triples (seis) y bases robadas (41). Busca unirse a Maury Wills (1962), Snuffy Stirnweiss (1944), George Sisler (1922) y Ty Cobb (1911 y 1917) como los únicos jugadores desde 1900 en liderar una liga en las tres categorías.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP