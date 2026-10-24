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Cameron Boozer anota tiro decisivo a 20 segundos del final; Grizzlies vencen 111-108 a Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — Cameron Boozer encestó un tiro en suspensión que aportó la ventaja con 20 segundos restantes y terminó con 25 puntos y 13 rebotes por los Grizzlies de Memphis, que remontaron una desventaja de 12 unidades en los últimos 3:47 minutos para superar el viernes 111-108 a los Warriors de Golden State.

Ty Jerome, de los Grizzlies de Memphis, festeja luego de atinar un triple frente a los Warriors de Golden State, el viernes 23 de octubre de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)
Ty Jerome, de los Grizzlies de Memphis, festeja luego de atinar un triple frente a los Warriors de Golden State, el viernes 23 de octubre de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Después de que un triple de De'Anthony Melton con 3:47 minutos por jugar puso a los Warriors arriba por 106-94, Golden State falló nueve disparos y no volvió a anotar un tiro de campo en el resto del partido.

Stephen Curry anotó 24 puntos, mientras que el novato Yaxel Lendeborg sumó 18 unidades, 13 rebotes y seis asistencias en su debut en casa, pero los Warriors dejaron escapar el triunfo.

Ty Jerome, dos días después de su actuación de 45 puntos —la mejor de su carrera— en la victoria 123-103 en casa ante Utah para abrir la temporada, aportó 28 puntos.

El triple de Jerome con 1:24 por jugar acercó a Memphis a 106-105. A Curry le bloquearon un triple Zach Edney, y Jaylen Wells empató el juego a 106 con un tiro libre.

Curry y Brandin Podziemski fallaron sendos triples antes de que Boozer apareciera con la canasta decisiva. Podziemski añadió 18 puntos, al encestar un triple para ponerse arriba con 2:09 por jugar del tercer cuarto y también una bandeja tardía.

Golden State se fue al cuarto periodo con ventaja de 90-84.

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