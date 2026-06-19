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Cam Schlittler poncha récord personal de 13 en 6 innings y Yankees blanquean 5-0 a Rojos

NUEVA YORK (AP) — Cam Schlittler ponchó a 13 en seis dominantes innings para su primer juego de doble dígito de ponches en la temporada regular, y los Yankees de Nueva York vencieron la noche del viernes por 5-0 a los Rojos de Cincinnati.

El lanzador de los Yankees de Nueva York, Cam Schlittler, lanza contra los Rojos de Cincinnati durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 19 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray)
El lanzador de los Yankees de Nueva York, Cam Schlittler, lanza contra los Rojos de Cincinnati durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 19 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón solitario y Ben Rice disparó un cuadrangular de tres carreras en el segundo inning ante Rhett Lowder (3-4), mientras los Yankees ganaron por décima vez en 15 juegos desde que perdieron a Aaron Judge por una fractura en la costilla derecha. Anthony Volpe añadió un sencillo productor de carrera en los innings finales.

Schlittler (8-3) consiguió cinco ponches con su recta de cuatro costuras, que promedió 97,9 mph. Sumó cuatro ponches tanto con cutters como con sinkers.

Se convirtió en el lanzador más joven de los Yankees en ponchar a 13 sin otorgar una base por bolas. Tiró 66 de 96 lanzamientos en zona de strike y consiguió su décimo ponche cuando el venezolanonEugenio Suárez hizo swing a un sinker de 99,1 mph para cerrar el cuarto inning.

Tres relevistas completaron un juego de cuatro hits, mientras los Rojos se poncharon 17 veces en total.

Lowder permitió cuatro carreras y seis hits en 5 1/3 innings.

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