Caissie pega jonrón, doble y sencillo y guía a Marlins a vencer 4-3 a Gigantes

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Owen Caissie, de los Marlins de Miami, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el viernes 19 de junio de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

El pelotero venezolano Javier Sanoja conectó dos hits y anotó dos veces por los Marlins, que tienen el mejor registro de las Grandes Ligas en junio con 12-4.

El relevista de los Gigantes Sam Hentges (1-2) golpeó con un lanzamiento al dominicano Esteury Ruiz para abrir la séptima entrada.

Sanoja pegó un sencillo y Liam Hicks siguió con un sencillo que empató el juego y avanzó a Sanoja a tercera. Él anotó con el batazo de Caissie, un elevado profundo al jardín izquierdo.

Cade Gibson (1-0) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó para llevarse la victoria. Calvin Faucher relevó a Gibson y consiguió los últimos dos outs en la octava antes de que Pete Fairbanks cerrara con una novena perfecta para su décimo salvamento de la temporada y el número 100 de su carrera.

Los Marlins utilizaron a ocho lanzadores en un juego de bullpen.

El abridor de San Francisco, Landen Roupp, permitió dos carreras y siete hits en seis entradas y 98 lanzamientos. Roupp, que ponchó a siete, no ha conseguido victoria en ocho aperturas desde el 26 de abril, cuando lanzó 7 2/3 entradas en un triunfo en casa por 6-3 ante los Marlins.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP