americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Caglianone y Lugo guían a los Reales por 6-5 ante Cardenales y aseguran la serie

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Jac Caglianone conectó un jonrón e impulsó dos carreras, y los Reales de Kansas City vencieron 6-5 a los Cardenales de San Luis la noche del viernes para asegurarse la serie de tres juegos y cortar una racha de tres series perdidas.

El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Seth Lugo, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el viernes 19 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Seth Lugo, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el viernes 19 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Seth Lugo (3-4) lanzó seis entradas en su regreso desde la lista de conmociones cerebrales, después de haber sido golpeado en la frente por una línea el 10 de junio. Permitió dos carreras (una limpia) con cinco hits. Alex Lange consiguió su quinto salvamento.

Michael McGreevy (3-6) cargó con la derrota. Permitió cinco carreras con ocho hits en cinco entradas.

El batazo de Caglianone fue su décimo jonrón de la temporada.

Los Cardenales anotaron una carrera en la primera entrada con un elevado de sacrificio de Jordan Walker, que permitió anotar al panameño Ivan Herrera.

Herrera impulsó a Nathan Church con un sencillo en la tercera entrada para darle a los Cardenales una ventaja de 2-0.

Los Cardenales anotaron tres en la novena ante Matt Strahm, pero Lange dejó varada la carrera del empate.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter