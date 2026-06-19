Caglianone y Lugo guían a los Reales por 6-5 ante Cardenales y aseguran la serie

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El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Seth Lugo, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el viernes 19 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Seth Lugo (3-4) lanzó seis entradas en su regreso desde la lista de conmociones cerebrales, después de haber sido golpeado en la frente por una línea el 10 de junio. Permitió dos carreras (una limpia) con cinco hits. Alex Lange consiguió su quinto salvamento.

Michael McGreevy (3-6) cargó con la derrota. Permitió cinco carreras con ocho hits en cinco entradas.

El batazo de Caglianone fue su décimo jonrón de la temporada.

Los Cardenales anotaron una carrera en la primera entrada con un elevado de sacrificio de Jordan Walker, que permitió anotar al panameño Ivan Herrera.

Herrera impulsó a Nathan Church con un sencillo en la tercera entrada para darle a los Cardenales una ventaja de 2-0.

Los Cardenales anotaron tres en la novena ante Matt Strahm, pero Lange dejó varada la carrera del empate.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP