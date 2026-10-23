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Cae parte de muelle en Inglaterra golpeado por tormenta

LONDRES (AP) — Parte de uno de los muelles más reconocibles de Inglaterra se desplomó parcialmente en el mar el viernes debido a una tormenta que dejó sin electricidad a miles de hogares y negocios.

Las olas chocan contra el muelle en Brighton, Inglaterra, en medio de la tormenta, el 23 de octubre del 2026. (Jamie Lashmar/PA via AP)
Las olas chocan contra el muelle en Brighton, Inglaterra, en medio de la tormenta, el 23 de octubre del 2026. (Jamie Lashmar/PA via AP) AP

Una sección de los restos del histórico West Pier, en Brighton en el sur de Inglaterra, cayó al mar mientras era azotada por las olas impulsadas por una tormenta bautizada como Austen por el servicio meteorológico nacional.

Es la más reciente reducción de la estructura, que fue incendiada en 2003.

“Desde los dos devastadores ataques incendiarios de 2003, el West Pier ha sido desgastado por la naturaleza", observó Fred Grey, historiador del West Pier Trust. "Todas las ruinas están vivas y cambian constantemente, y esto es cierto en el caso del West Pier”.

La Met Office emitió una alerta por vientos de hasta 130 km/h (80 mph) en Cornwall y Devon, mientras la tormenta sopla hacia el este a lo largo de la costa del Canal de la Mancha. Y los meteorólogos en Jersey emitieron una alerta para la navegación alrededor de las Islas del Canal, donde también se esperaban ráfagas de hasta 80 mph.

Según el distribuidor eléctrico National Grid, más de 31.000 hogares estaban sin electricidad en el suroeste a media tarde. Los ingenieros habían restablecido el suministro a más de 52.000 propiedades desde que comenzó la tormenta Austen.

Una segunda gran tormenta —Boelo— podría traer más viento y lluvias intensas este fin de semana. La Met Office emitió una alerta por Boelo para Irlanda del Norte, Escocia y partes del norte de Inglaterra.

El primer ministro Andy Burnham advirtió a los ciudadanos que se preparen ante la inminencia de más fenómenos meteorológicos este invierno.

“Potencialmente nos enfrentamos a un invierno con mayores inundaciones, así que se trata de reconocer todos esos riesgos y actuar”, manifestó mientras asistía a una cumbre organizada para aprender de los incendios forestales del verano.

El gobierno ha lanzado una campaña sobre medidas de precaución ante peligros, como el cambio climático, las interrupciones tecnológicas y las acciones de un Estado hostil. Una recomendación clave de la campaña “Be Ready” es almacenar reservas de alimentos y artículos esenciales en caso de emergencias de varios días.

La Met Office comenzó a nombrar las grandes tormentas en 2015 como una forma de mantener al público informado sobre el tiempo severo. Las tormentas se nombran en orden alfabético a lo largo de la temporada, de septiembre a agosto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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