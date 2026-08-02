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Cachorros adquieren a Kevin Gausman en canje con los Azulejos, dice fuente de AP

CHICAGO (AP) — Los Cachorros de Chicago sumaron a Kevin Gausman a su rotación la noche del domingo, al adquirir al veterano lanzador derecho en un canje con los Azulejos de Toronto.

Kevin Gausman, de los Azulejos de Toronto, se enfila hacia el dugout durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el sábado 1 de agosto de 2026, en Toronto. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)
Kevin Gausman, de los Azulejos de Toronto, se enfila hacia el dugout durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el sábado 1 de agosto de 2026, en Toronto. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

Una persona familiarizada con el acuerdo confirmó el movimiento a The Associated Press bajo condición de anonimato porque ninguno de los dos equipos lo había anunciado.

El resistente Gausman tiene marca de 5-10 con una efectividad de 4,38 en 23 aperturas este año. Lanzó al menos 174 2/3 entradas y realizó al menos 31 aperturas en cada una de las cinco temporadas anteriores.

Chicago está en busca de pitcheo de cara a la fecha límite de cambios del lunes. Los Cachorros lideran la clasificación de comodines de la Liga Nacional con un récord de 63-49.

Gausman ayudó a Toronto a llegar a la Serie Mundial de 2025, con marca de 2-3 y una efectividad de 2,93 en seis aperturas de postemporada. Los Azulejos perdieron el Clásico de Otoño ante los Dodgers de Los Ángeles, un posible rival de playoffs para los Cachorros este año.

Toronto adquirió a los jugadores de ligas menores Brett Bateman y Ty Southisene en el acuerdo. Bateman, un jardinero de 24 años, bateó para .312 con tres jonrones, 20 robos y 33 carreras impulsadas en 82 juegos con Iowa de Triple-A esta temporada. Southisene, un campocorto de 21 años, bateó para .326 en 44 juegos con South Bend de High-A .

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