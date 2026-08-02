Caballero pega jonrón, Cole lanza hasta la 6ta y Yankees vencen 2-1 a los Cachorros

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José Caballero, de los Yankees de Nueva York, es recibido en la cueva tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Cachorros de Chicago durante la tercera entrada de un partido de béisbol el domingo 2 de agosto de 2026, en Chicago. (Foto AP/David Banks) AP

Nueva York recibió 3 1/3 entradas sin permitir carreras de los relevistas Brent Headrick, Paul Blackburn y David Bednar para llevarse dos de tres en Wrigley Field.

Seiya Suzuki terminó con dos hits por Chicago, incluido un doble. Michael Busch impulsó una carrera.

Cole (5-5) permitió una carrera con cuatro hits en su 13ra apertura desde que regresó de una cirugía Tommy John. El derecho ponchó a cinco y dio tres bases por bolas, pero necesitó ayuda del bullpen.

Headrick relevó a Cole con las bases llenas y dos outs en la sexta, y logró que Nico Hoerner elevara la pelota para el out. Ponchó a los tres bateadores en la séptima.

David Bednar sorteó una base por bolas en la novena para su 24to salvamento.

Colin Rea (8-8) permitió dos carreras con tres hits. Ponchó a siete, incluidos los primeros cinco bateadores de los Yankees, y otorgó una base por bolas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP