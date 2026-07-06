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Caballero conecta 2 jonrones, Schlittler lanza 8 innings y Yankees vencen 5-1 a Rays

SAN PETESBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Cam Schlittler lanzó ocho entradas por segunda vez esta temporada, el panameño José Caballero conectó dos jonrones y los Yankees de Nueva York vencieron 5-1 a los Rays de Tampa Bay, en el primer juego de una serie de cuatro, el lunes por la noche.

José Caballero, de los Yankees de Nueva York, corre las bases después de batear un jonrón de tres carreras frente a Griffin Jax, al fondo, lanzador de los Rays de Tampa Bay, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 6 de julio de 2026, en San Petersburgo, Floria. (AP Foto/Jason Behnken)
José Caballero, de los Yankees de Nueva York, corre las bases después de batear un jonrón de tres carreras frente a Griffin Jax, al fondo, lanzador de los Rays de Tampa Bay, durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 6 de julio de 2026, en San Petersburgo, Floria. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Schlittler (9-5), quien permitió seis carreras —la mayor cifra de su carrera— ante Detroit en su apertura anterior, ponchó a ocho, permitió cuatro hits y no dio bases por bolas.

Fue su salida más larga desde que lanzó ocho episodios el 23 de abril para vencer a los Medias Rojas de Boston.

El abridor de los Rays, Griffin Jax (4-6), retiró a los primeros 13 bateadores de los Yankees, que enfrentó antes de otorgar boletos a Jasson Domínguez y Jazz Chisholm Jr., con un out en la quinta.

Caballero conectó entonces un jonrón de 395 pies hacia el jardín izquierdo.

Caballero añadió su décimo jonrón, la mejor cifra de su carrera, en la octava entrada ante el relevista de los Rays Chris Roycroft.

Ben Rice le conectó a Roycroft su vigésimo quinto jonrón en la novena. Los vuelacercas fueron los únicos tres hits de los Yankees, que se poncharon 17 veces ante cuatro lanzadores de Tampa Bay.

Tampa Bay, que ha perdido tres seguidos, anotó en la quinta. Chandler Simpson se embasó con un sencillo dentro del cuadro, avanzó a segunda por una jugada de selección y anotó con un sencillo de Richie Palacios.

David Bednar lanzó una novena entrada perfecta por los Yankees.

--- Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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