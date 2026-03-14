Buscan desestimar cargos contra veterano de guerra que quemó bandera de EEUU cerca de la Casa Blanca

ARCHIVO - Jan Carey, un veterano de guerra de Carolina del Norte que quemó una bandera cerca de la Casa Blanca el mes pasado, escucha a sus abogados tras su comparecencia ante la Corte Federal E. Barrett Prettyman, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr., archivo) AP

Jay Carey, de 55 años, de Arden, Carolina del Norte, quien ha dicho que sirvió en el Ejército de 1989 a 2012 y que fue desplegado en Irak y Afganistán, fue arrestado el 25 de agosto después que prendiera fuego a una bandera en el Parque Lafayette, que está bajo la supervisión del Servicio de Parques Nacionales.

Ese mismo día, Trump firmó una orden ejecutiva que exigía al Departamento de Justicia investigar y procesar a las personas por quemar la bandera estadounidense.

Carey fue acusado de dos delitos menores que no se centran en el acto de quemar una bandera: encender un fuego en un área no designada y prender un fuego que causó daños a la propiedad o a recursos del parque. Se declaró no culpable en septiembre.

La presentación del viernes no explicó la decisión de solicitar la desestimación, y la fiscalía federal para el Distrito de Columbia no respondió el sábado a un correo electrónico en que se pedían comentarios.

La Corte Suprema ha dictaminado que la quema de banderas es una expresión política legítima protegida por la Constitución. La orden de Trump sostuvo que la quema de una bandera puede ser objeto de procesamiento si “es probable que incite a una acción ilegal inminente” o equivale a “palabras de pelea”.

“Me propuse demostrar que la Primera Enmienda es sagrada y que ningún gobierno tiene derecho a suplantar nuestros derechos constitucionales", afirmó Carey en un comunicado del Partnership for Civil Justice Fund. "Por eso fui objeto de un procesamiento federal. Me alegra estar junto a todos los que luchan por nuestros derechos fundamentales y espero que esta victoria pueda ayudar a la próxima persona que decida alzar la voz”.

Esto demuestra a la gente que “la Constitución todavía importa”, expresó Carey al ser contactado por teléfono el sábado.

Mara Verheyden-Hilliard, una de las abogadas de Carey y cofundadora del fondo, señaló que el proceso no debió haberse iniciado.

“El intento del gobierno de castigar penalmente a un manifestante por una conducta expresiva, seleccionada para su procesamiento por orden presidencial, planteó una grave amenaza a las libertades de la Primera Enmienda", resaltó Verheyden-Hilliard en un comunicado.

“El cambio de postura del gobierno es una reivindicación crucial de esos derechos”, añadió. "Este caso también sienta las bases para defender a quienes, en todo el país, son objeto de procesamientos vengativos por parte del gobierno de Trump en un esfuerzo por silenciar y castigar puntos de vista que no le gustan”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP