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Burns gana su 12ª decisión seguida, Stewart pega su 24º HR y los Rojos vencen 10-2 a Piratas

CINCINNATI (AP) — Chase Burns ganó su 12ª decisión consecutiva y Sal Stewart conectó su 24º jonrón, mientras los Rojos de Cincinnati vencieron 10-2 a los Pittsburgh Pirates el domingo para llevarse tres de cuatro en la serie.

Mitch Keller, de los Piratas de Pittsburgh, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en Cincinnati, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Tanner Pearson)
Mitch Keller, de los Piratas de Pittsburgh, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en Cincinnati, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Tanner Pearson) AP

Burns (13-1) es el primer lanzador de los Rojos en ganar 12 decisiones seguidas desde que Brooks Lawrence ganó 13 consecutivas en 1956.

Burns permitió una carrera con dos hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a nueve en seis entradas, y redujo su efectividad a 2,35. Fue la 17ª apertura de Burns en la que permitió dos carreras o menos.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller (6-8), permitió tres carreras con cuatro hits consecutivos en la primera entrada.

El sencillo del dominicano Elly De La Cruz en la tercera entrada ante Noah Murdock impulsó dos carreras para poner el marcador 7-0. Keller permitió siete carreras limpias y dio cuatro bases por bolas en dos entradas.

El derecho dominicano Camilo Doval, adquirido el sábado procedente de los Yankees, debutó con los Pirates en la octava entrada y permitió un jonrón de Stephenson hacia el jardín contrario.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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