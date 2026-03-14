Burnley empata y se queda sin margen para evitar el descenso en la Liga Premier

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Lutsharel Geertruida (izquierda), del Sunderland, y el gambiano Yankuba Minteh, del Brighton and Hove Albion, luchan por el balón durante el juego de la Liga Premier en Sunderland, Inglaterra, el sábado 14 de marzo de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP) AP

El Burnley, penúltimo, empató 0-0 en casa con el Bournemouth el sábado, y —uno de los muchos equipos de la máxima división inglesa que pertenecen a propietarios de Estados Unidos— quedó a ocho puntos de la salvación con apenas ocho partidos por disputar esta temporada, y afronta un regreso inmediato al Championship.

El Burnley ha ganado apenas cuatro de sus 30 partidos de liga.

El Sunderland, otro equipo ascendido, parece estar a salvo del descenso, pero llega renqueante al final de la temporada tras una tercera derrota consecutiva en casa —esta vez ante el Brighton por 1-0—.

El único gol fue uno insólito: un centro fallido de Yankuba Minteh desde la línea de fondo se coló de alguna manera por el primer palo en el minuto 58 en el Stadium of Light.

El Sunderland no había perdido en casa hasta caer ante el Liverpool el 11 de febrero. Desde entonces, ha perdido contra el Fulham y ahora contra el Brighton. Lucha por el título Más tarde, la atención se traslada a la lucha por el título: el líder Arsenal recibe al Everton antes de que el Manchester City, segundo y a siete puntos, visite al West Ham. El Chelsea también juega, en casa ante el Newcastle.

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Steve Douglas está en https://twitter.com/sdouglas80 ___ Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer FUENTE: AP