Bürki, arquero de St. Louis City, está consciente tras duro golpe en la cabeza durante fial de copa

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Roman Bürki, arquero del St. Louis City, se prepara para la ejecución de un corner en el partido del miércoles 14 de octubre de 2026, ante los Whitecaps de Vancouver (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Bürki recibió un rodillazo en la cabeza mientras realizaba una atajada hacia el final de la segunda mitad del tiempo regular. St. Louis terminó por vencer al Crew de Columbus en una tanda de penales tras un empate 0-0.

Bürki fue trasladado a un hospital local con una lesión en la cabeza para evaluación y pruebas, indicó el equipo en un comunicado el jueves por la mañana.

“Actualmente está alerta y de buen ánimo", señala el comunicado. "El personal médico del club seguirá monitoreando su condición, y el equipo proporcionará actualizaciones adicionales a medida que estén disponibles”.

El portero suplente Ben Lundt entró en lugar de Bürki y realizó una atajada clave en la tanda para darle al equipo su primer trofeo en la historia. Mientras el equipo celebraba, los jugadores sostuvieron una camiseta de Bürki para desearle una pronta recuperación.

La posible baja de Bürki se produce mientras St. Louis City se prepara para los playoffs, con cuatro partidos restantes en la temporada regular.

St. Louis escaló posiciones en la clasificación de la Conferencia Oeste de la MLS con una racha de 21 partidos sin perder en todas las competiciones. La racha terminó el fin de semana pasado con una derrota por 3-2 ante el Minnesota United.

Ocupa el segundo lugar del Oeste, con 51 puntos. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP