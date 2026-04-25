Bryce Harper guía a Filis 8-5 en 10 entradas ante los Braves y corta racha de 10 derrotas

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Bryce Harper de los Filis de Filadelfia es recibido en la caseta tras anotar contra los Bravos de Atlanta durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 25 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

El as de los Filis, Zack Wheeler, debutó en 2026 y lució sólido, al permitir dos carreras y tres hits en cinco entradas. El derecho regresó tras una cirugía de descompresión del desfiladero torácico, luego de que la temporada pasada se descubriera un coágulo de sangre en su hombro de lanzar.

Después de que el inicio se retrasó 56 minutos por la lluvia, Wheeler ponchó a seis, dio tres bases por bolas y se fue con ventaja de 3-2. Harper conectó dos hits y anotó dos veces por los Filis, que no ganaban desde el 13 de abril.

Brad Keller (1-0) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir hits para llevarse la victoria.

Tyler Kinley (3-1) dio base por bolas a Trea Turner para abrir la décima, y José Suárez otorgó boleto a Kyle Schwarber para llenar las bases antes de que el sencillo de dos carreras de Harper le diera a Philadelphia una ventaja de 6-4. Dos bateadores después, Brandon Marsh añadió un sencillo de dos carreras para poner el marcador 8-4.

El abridor de los Braves, Bryce Elder, trabajó siete entradas, en las que permitió tres carreras y seis hits, ponchó a dos y dio una base por bolas. Salió con ventaja de 4-3.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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