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Bryce Eldridge impulsa 3 carreras y los Gigantes vencen 10-3 a los Cardenales

SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — Bryce Eldridge conectó un jonrón de dos carreras e impulsó tres, que le dio la victoria el martes 10-3 a los Gigantes de San Francisco sobre los Cardenales de San Luis.

Bryce Eldridge de los Gigantes de San Francisco corre las bases tras batear un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante el abridor de los Cardenales de San Luis Andre Pallante el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson)
Bryce Eldridge de los Gigantes de San Francisco corre las bases tras batear un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante el abridor de los Cardenales de San Luis Andre Pallante el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Eldridge batea para .343 (36 de 105) con 28 carreras impulsadas en sus últimos 28 juegos.

Christian Kross y el novato Turner Hill aportaron dos hits cada uno e impulsaron dos carreras, ayudando a los Gigantes a cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Hill conectó el primer jonrón de su carrera en la novena entrada.

Alex Burleson conectó un cuadrangular con dos outs, el 23ro de la temporada, en la primera entrada. Ha impulsado 111 carreras, la mayor cifra de la liga.

Blade Tidwell (1-2) permitió dos carreras y tres hits en 6 2/3 entradas. Desde que fue llamado de vuelta el 4 de agosto, los Gigantes tienen marca de 2-6 en sus ocho aperturas, con ambas victorias ante los Cardinals.

Andre Pallante (12-7) trabajó cinco entradas, en las que permitió ocho hits y ocho carreras, seis limpias. Había permitido una carrera o menos en cuatro de sus últimas cinco aperturas.

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