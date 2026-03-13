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Brunson anota 29, Anunoby suma 25 y Knicks vencen a Pacers 101-92 para hilar victorias

INDIANÁPOLIS (AP) — Jalen Brunson terminó con 29 puntos y nueve asistencias, OG Anunoby aportó 25 unidades y ocho rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron el viernes 101-92 a los Pacers de Indiana.

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, elude a Andrew Nembhard, de los Pacers de Indiana, en el partido del viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Michael Conroy)
Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, elude a Andrew Nembhard, de los Pacers de Indiana, en el partido del viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Michael Conroy) AP

Mitchell Robinson logró un récord personal de 22 rebotes, además de marcar 12 puntos por el subcampeón de la Conferencia Este de la temporada pasada, que consiguió su segunda victoria consecutiva y su sexto triunfo en nueve partidos.

Los Knicks aún luchan por asegurarse uno de los cuatro primeros puestos y la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs.

Jarace Walker anotó 18 puntos y capturó nueve rebotes para liderar a los Pacers. Aaron Nesmith sumó 12 puntos por Indiana, destruido por las lesiones, que sufrió su 12ma derrota consecutiva.

Ivica Zubac añadió 11 puntos y ocho rebotes en su segundo partido con Indiana desde que fue adquirido mediante un canje en febrero.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, insistió antes del partido en que sus campeones defensores de la Conferencia Este, cruelmente diezmados, seguían jugando con intensidad pese a tener el peor récord de la liga y ya estar eliminados de los playoffs.

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