americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Browns: Watson será titular ante Texans tras perderse juego por conmoción y ver a Sanders

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Deshaun Watson será el quarterback titular de Cleveland el domingo contra Houston, después de perderse el partido de la semana pasada por una conmoción cerebral y observar desde la banda cómo Shedeur Sanders estuvo cerca de conducir a los Browns a la victoria.

El quarterback Deshaun Watson (4) de los Browns de Cleveland intenta hacer un pase ante los Steelers de Pittsburgh, el domingo 1 de noviembre de 2026. (AP Foto/David Dermer)
El quarterback Deshaun Watson (4) de los Browns de Cleveland intenta hacer un pase ante los Steelers de Pittsburgh, el domingo 1 de noviembre de 2026. (AP Foto/David Dermer) AP

El entrenador Todd Monken esperó hasta el miércoles para anunciar que se mantiene con Watson por delante de Sanders, quien tuvo algunos buenos momentos en la derrota 23-22 el domingo en tiempo extra en Nueva Orleans.

Watson ha guiado a los Browns (5-4) a cinco victorias viniendo de atrás esta temporada y ahora enfrentará a los Texans, que lo seleccionaron en el draft de 2017 antes de traspasarlo a Cleveland en un impactante canje cinco años después. Este será el tercer partido de Watson contra su exequipo.

Monken no se comprometió el lunes respecto a su quarterback, al señalar que quería reunirse con su cuerpo técnico ofensivo antes de elegir a su titular.

Watson sufrió una conmoción cerebral en el primer cuarto de un partido contra Pittsburgh el 1 de noviembre. Se perdió una jugada, terminó el encuentro y no mostró síntomas hasta el día siguiente de la derrota 27-6. No recibió el alta del protocolo sino hasta el sábado y Monken decidió darle la titularidad a Sanders, quien había tomado todas las repeticiones de práctica durante la semana.

Sanders, quien tuvo siete titularidades como novato la temporada pasada, tuvo dificultades durante los primeros tres cuartos contra los Saints. Sin embargo, realizó varias jugadas positivas en el cuarto periodo y en el tiempo extra, y terminó con 297 yardas por pase, dos touchdowns y un índice de 114,6.

Eso fue suficiente para que Monken, quien está en su primera temporada como entrenador de Cleveland, considerara ir con él esta semana. Pero con los sorprendentes Browns todavía en la pelea por los playoffs, Monken en cambio volverá a Watson, quien está en su último año de contrato.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE"

Foto tomada de video de TVBS que muestra a Alice Huang en una cena organizada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo del 2025. (TVBS via AP)

¿Quién es Alice Huang, la mujer envuelta en el escándalo de espionaje de Nvidia?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter