Brote de ébola en el Congo empezó meses antes de declararse, dice OMS

Wiza Bondele, derecha, trabajador sanitario del equipo de prevención y control, trabaja en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, el miércoles 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Dieudonne Dirole) AP

El director regional de la OMS para África, el doctor Mohamed Yakub Janabi, declaró en una conferencia de prensa que la secuenciación indicó el inicio del brote. Señaló que algunos casos al principio se atribuyeron erróneamente a la malaria y a la fiebre tifoidea.

Los casos confirmados de ébola en este brote han llegado a 4.200, y la cifra incluye más de 1.900 muertes, según las cifras gubernamentales más recientes.

El brote de ébola declarado el 15 de mayo es distinto de la mayoría de los anteriores porque el responsable, el raro virus Bundibugyo, no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados. Al inicio se realizaron pruebas para el tipo más común de la enfermedad, lo que contribuyó a los retrasos.

El brote se desarrolla en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, con huelgas de algunos trabajadores de salud no remunerados, amenazas de grupos rebeldes, enojo de comunidades traumatizadas desde hace mucho tiempo y desinformación que sostiene que el ébola no es real. Los equipos de salud recorren caminos remotos sin pavimentar y han reportado escasez de equipo de protección, mientras una vasta población de desplazados lucha por encontrar fuentes confiables de agua para lavarse las manos.

Este brote de ébola ha provocado la muerte de más personas a un ritmo más rápido que cualquier otro, incluido el brote de 2014 a 2016 surgido en África occidental, considerado el peor del que se tiene registro, con más de 11.000 muertes entre al menos 28.000 casos. Aquel tardó alrededor de ocho meses en alcanzar 1.000 muertes.

El ébola es raro, pero altamente contagioso, y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen, así como por superficies y materiales contaminados, como ropa de cama y prendas de vestir. La enfermedad que causa es grave y a menudo mortal.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, dijo la semana pasada que el ébola se propaga más rápido que los esfuerzos para combatirlo. Tras reunirse con autoridades en Kinshasa, la capital, Ghebreyesus indicó en X que los nuevos casos se duplican en algunos focos.

Las autoridades sanitarias han señalado que entre el 60% y el 70% de los nuevos casos se registran fuera de los contactos que están siendo monitoreados, y que el brote se propaga a un ritmo “alarmante”.

El acceso a la atención médica en la región ya se había visto dificultado por años de conflicto rebelde en una de las zonas más remotas y vulnerables del Congo, cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda. Ahora algunas mujeres embarazadas y otras personas evitan acudir a los centros de salud por temor al virus, poniendo en riesgo sus vidas.

Varios brotes anteriores de ébola también se declararon con semanas o meses de retraso, como el brote de 2014 a 2016 en África occidental. Ese brote se declaró en marzo de 2014, aunque posteriormente se determinó que el primer caso humano había ocurrido en diciembre de 2013.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP