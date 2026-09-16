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Brighton sorprende y remonta para eliminar al Manchester United en la Copa de la Liga inglesa

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester United desperdició una ventaja de dos goles y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa tras perder el miércoles pro 3-2 ante Brighton.

Maxim De Cuyper del Brighton celebra la victoria ante el Manchester United en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
Maxim De Cuyper del Brighton celebra la victoria ante el Manchester United en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Los abucheos se hicieron escuchar en Old Trafford al sonar el pitazo final, después de que el United encajó su tercera derrota de la temporada y la segunda en dos partidos, tras perder el domingo ante su rival de ciudad, el Manchester City.

El United vencía por 2-0 después de 10 minutos al Brighton gracias a goles consecutivos de Shea Lacey y Mason Mount.

Pero Brighton protagonizó una remontada impresionante. Charalampos Kostoulas descontó antes del descanso y, tras el descanso, Pascal Gross y Maxim De Cuyper aseguraron la victoria.

La derrota significa que el United ha quedado eliminado de la competición en la fase más temprana por segunda temporada consecutiva.

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FUENTE: AP

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