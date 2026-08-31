Bregman pega 3 jonrones y los Cachorros baten récord de franquicia con 9 en paliza 17-3 a Cerveceros

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Clay Holmes lanzó seis entradas sin permitir carreras por los Cachorros, que dispararon cinco cuadrangulares ante el abridor de Milwaukee, Kyle Harrison, en las primeras cuatro entradas y tres más contra el jugador de posición Andrew Vaughn en los compases finales del juego.

Chicago bateó jonrones consecutivos dos veces, en la primera entrada y en la cuarta.

Los nueve batazos de vuelta entera igualaron la segunda mayor cantidad conectada por un equipo en un juego de Grandes Ligas, según Sportradar. Toronto bateó 10 durante una victoria de 18-3 sobre Baltimore el 14 de septiembre de 1987.

Chicago terminó agosto con 62 jonrones, la segunda mayor cifra de un club de Grandes Ligas en un mes calendario, solo por detrás de los 74 disparados por los Yankees de Nueva York en agosto de 2019.

Milwaukee mantiene una ventaja de siete juegos en la Central de la Liga Nacional sobre los Cachorros, con seis enfrentamientos restantes esta temporada, incluidos tres más en esta serie en Wrigley Field.

Holmes (6-6) permitió cinco hits, ponchó a ocho y dio dos bases por bolas.

El segundo juego de tres jonrones de Bregman en tres semanas le dio 23 en la temporada. Los nueve jonrones también fueron la mayor cantidad permitida por los Cerveceros esta campaña. FUENTE: AP

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