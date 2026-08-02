Bravos ponen a Reynaldo López en la lista de lesionados por 15 días y llaman a JR Ritchie

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El lanzador de los Bravos de Atlanta, Reynaldo López, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Padres de San Diego durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 21 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Los Bravos llamaron desde Triple-A Gwinnett al derecho JR Ritchie para abrir el juego del domingo contra los Nacionales de Washington.

Se esperaba el movimiento con López después de que fue retirado de la apertura programada para la noche del sábado contra los Nacionales. López estaba calentando en el bullpen cuando sintió molestias en la rodilla.

El abridor de emergencia venezolano Martín Pérez mantuvo a Washington sin hits hasta la séptima entrada en la victoria de los Braves por 8-3.

Ritchie tiene marca de 1-2 con efectividad de 4,50 en 13 juegos, incluidos siete como abridor, con Atlanta.

La baja de López (3-1, 3,79) añade más urgencia a la búsqueda prevista de los Bravos de ayuda para la rotación antes de la fecha límite de cambios del lunes. López lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras en la victoria de Atlanta por 3-2 en 10 entradas en Baltimore el 26 de julio, en su última apertura.

López realizó 11 aperturas mientras trabajaba como relevista en 13 juegos esta temporada. El movimiento a la lista de lesionados se hizo con efecto retroactivo al jueves.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP