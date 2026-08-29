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Bravos consiguen su sexta victoria consecutiva al superar 2-1 a los Rockies

ATLANTA (AP) — Michael Harris II conectó un doble de dos carreras con dos outs en la octava entrada para impulsar la victoria el sábado 2-1 de los Bravos de Atlanta ante los Rockies de Colorado, el sexto triunfo consecutivo para los líderes de la División Este de la Liga Nacional.

Michael Harris II de los Bravos de Atlanta batea un doble remolcador de dos carreras en la octava entrada ante los Rockies de Colorado el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)
Michael Harris II de los Bravos de Atlanta batea un doble remolcador de dos carreras en la octava entrada ante los Rockies de Colorado el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Brent Suter (2-2) lanzó 2 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras y consiguió su primera victoria desde que se unió a los Bravos en la fecha límite de cambios. El novato Didier Fuentes permitió que se embasaran dos corredores en la novena, pero retiró a Jake McCarthy para terminar el juego y conseguir su tercer salvamento.

Harris elevó una pelota al jardín izquierdo-central que quedó apenas fuera del alcance, pese al clavado, de Cole Carrigg, y anotaron Matt Olson desde segunda y el hondrueño Mauricio Dubón desde primera.

El abridor programado de los Rockies, Ryan Feltner, fue retirado de la alineación el sábado por la tarde debido a una enfermedad y fue reemplazado por Zach Agnos. El mánager Warren Schaeffer optó por un juego de bullpen, utilizando a seis lanzadores. Jaden Hill (0-3) permitió el doble de Harris en la octava.

Los Rockies llegaron al juego con la peor efectividad colectiva de las Grandes Ligas, con 5.54, pero se quedaron a cuatro outs de conseguir apenas su segunda blanqueada de la temporada.

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FUENTE: AP

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