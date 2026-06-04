Brasil: Neymar no viajará para el amistoso contra Egipto debido a lesión en la pantorrilla

El delantero brasileño Neymar al desembarcar en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, el martes 2 de junio de 2026, para la Copa Mundial. (AP Foto/Seth Wenig) AP

La Confederación Brasileña de Fútbol informó el jueves que el delantero de 34 años permanecerá en Nueva Jersey para someterse a tratamiento de fisioterapia.

La semana pasada, el médico del equipo señaló que se esperaba que Neymar estuviera de baja entre dos y tres semanas debido a una lesión en la pantorrilla. Brasil debutará en el Mundial el 13 de junio contra Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey. No hay certeza que Neymar estará en condiciones de poder jugar.

La inclusión de Neymar en la lista de 26 jugadores fue considerada un riesgo por su condición físico. Es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos, pero ha sufrido para recuperar su mejor forma desde que regresó tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023, en un partido de las eliminatorias mundialistas.

“Tiene experiencia en este tipo de competencia, el cariño de nuestro grupo, puede crear un mejor ambiente en este grupo”, dijo el técnico Carlo Ancelotti cuando anunció la convocatoria el mes pasado.

El estratega italiano no había convocado al ex del Barcelona y el Paris Saint-Germain desde que asumió el cargo en mayo de 2025.

Las reglas de la FIFA permiten reemplazar a un jugador lesionado hasta un día antes del primer partido de un equipo en el torneo. Si juega, este sería el cuarto Mundial de Neymar.

“Neymar está bien, está feliz”, dijo el volante Fabinho el jueves. “Es importante tenerlo aquí con nosotros: es el líder del grupo. “Realmente no vemos su trabajo de recuperación, eso es algo que hacer mayormente por su cuenta con los preparadores físicos, pero el ambiente es bueno. Esperamos que se recupere pronto”.

El defensor Marquinhos, de 32 años, fue nombrado esta semana como capitán de la Verdeamarela.

“Piensas en todos los capitanes legendarios que han llevado antes este brazalete, así que me siento muy honrado y muy feliz", dijo Marquinhos, quien el sábado se consagró por segunda edición consecutiva con el PSG en la Liga de Campeones. "Ser capitán no es simplemente llevar el brazalete y jugar al fútbol. Es mucho más que eso. Empieza con la persona y con lo que puedes aportar al grupo, a tus compañeros y al equipo en su conjunto”.

___

Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP