Brasil multa a Facebook con 1,3 millones de dólares por incumplir órdenes judiciales en elecciones

Manifestantes con un cartel que dice en portugués “¡Brasil decide sobre Brasil!” protestan contra Meta por acusaciones de interferencia en la elección presidencial del país, fuera de las oficinas de la empresa, en Sao Paulo, el lunes 19 de octubre de 2026. (AP Foto/Andre Penner) AP

Los jueces dictaminaron que Facebook no había atendido de manera adecuada las exigencias del tribunal relacionadas con las denuncias de que su plataforma trató de forma diferente el contenido de Lula y del retador Flávio Bolsonaro, pero señalaron que hasta el momento no había pruebas de que la empresa intentara influir en el resultado de las elecciones.

“Una conclusión así requeriría pruebas contundentes de intención, que se presenten en un proceso completo a través de los canales legales correspondientes”, señaló el juez Marco Aurélio Bellizze en su decisión, aceptada por unanimidad por sus colegas:

Antes de la votación de segunda vuelta, el equipo de campaña de Lula presentó una demanda en la que afirmaba que la empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp utilizaba algoritmos sesgados y restricciones de IA para favorecer a Bolsonaro.

La acusación cobró fuerza entre los simpatizantes de Lula y provocó una protesta frente a las oficinas de Meta en Sao Paulo.

Meta respondió que una serie de problemas recientes en la plataforma se debieron a fallas técnicas globales no relacionadas, a estrictas medidas antifraude y al cumplimiento regulatorio, más que a una supresión dirigida. El gigante tecnológico también comunicó al tribunal que había adoptado medidas para garantizar un trato igualitario a las dos campañas.

Pero Bellizze indicó que, si bien la empresa había presentado declaraciones y documentos sobre las medidas, algunas órdenes judiciales no se cumplieron o se cumplieron de manera incompleta o tardía.

La multa de 7,5 millones de reales (1,3 millones de dólares) se relaciona con la “conducta de la parte demandada en relación con la orden judicial en su conjunto, considerando, en particular, los retrasos, la información incompleta y la dificultad para verificar ciertos datos”, según un comunicado del máximo tribunal electoral del país sobre la decisión.

El monto corresponde a tres días de multas de 500.000 reales (90.000 dólares) entre el 17 y el 19 de octubre y a seis días de multas de 1 millón de reales (180.000 dólares) entre el 20 y el 25 de octubre, añadió el comunicado.

El lunes, en un comunicado actualizado, Meta volvió a negar las acusaciones de sesgo político antes del fallo. Afirmó que aplica “las mismas reglas a cada candidato, a cada partido y a cada punto de vista político en Brasil, como lo hacemos en elecciones en todo el mundo”.

Lula superó a Bolsonaro en la segunda vuelta por más de 4,4 millones de votos, después de haber ido por detrás en la primera ronda, un giro que los analistas atribuyen a una enorme movilización de los simpatizantes del mandatario en internet y en las calles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP