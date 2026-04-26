Borussia Dortmund asegura plaza en Champions con goleada al Freiburg

Fabio Silva celebra con sus compañeros del Borussia Dortmund tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Freiburg el domingo 26 de abril del 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Maximilian Beier, Serhou Guirassy y Ramy Bensebaini prácticamente sentenciaron el resultado en la primera media hora, antes de que el suplente Fabio Silva completara la goleada en el tramo final.

El guardameta de Dortmund, Gregor Kobel, le negó a Cyriaque Irié el gol del honor.

Con tres jornadas por disputarse, Dortmund tiene garantizado terminar entre los cuatro primeros para clasificarse a la principal competición de clubes de Europa.

El entrenador de Freiburg, Julian Schuster, había realizado numerosos cambios en el equipo que sufrió una amarga derrota ante Stuttgart en las semifinales de la Copa de Alemania el jueves.

Freiburg enfrentará a continuación a Sporting Braga como visitante en el partido de ida de su semifinal de la Liga Europa.

El entrenador de Dortmund, Niko Kovač, le dio a Samuele Inacio su primera titularidad y el delantero italiano de 18 años la aprovechó al máximo, ganándose ovaciones cuando fue sustituido a los 74 minutos

El delantero de la selección sub-17 de Estados Unidos Mathis Albert ingresó para los minutos finales y debutó con el Dortmund. El joven de 16 años se incorporó a la academia de Dortmund en 2025 procedente de la academia de LA Galaxy.

Otro joven, el mediocampista Rouven Tarnutzer, de 18 años, ya había ingresado en el tramo final para debutar con Freiburg.

Stuttgart tropieza

Las aspiraciones de Stuttgart de clasificarse a la Liga de Campeones se vieron afectadas con un empate 1-1 ante Werder Bremen.

Ermedin Demirović anuló el gol tempranero de Jens Stage para los visitantes y apenas mantuvo a Stuttgart en el cuarto puesto por diferencia de goles sobre Hoffenheim, antes de que ambos se enfrenten en un duelo de alto voltaje el próximo fin de semana.

Stuttgart y Hoffenheim sumaban 57 puntos, dos más que Bayer Leverkusen, que aún mantiene vivas sus propias esperanzas de clasificarse a la Liga de Campeones.

El punto de Bremen con el empate en Stuttgart lo dejó seis puntos por encima de St. Pauli, en la zona de descenso.

Bayern Munich ya aseguró el título el fin de semana pasado y enfrentará a Stuttgart en la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo.

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FUENTE: AP