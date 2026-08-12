Bolivia: turistas estadounidenses quedan varados cerca de una laguna tras intensas nevadas

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“El vehículo en el que viajaban los turistas quedó enfangado, caminaron hasta un observatorio y están a buen recaudo”, dijo a los medios el comandante de la Policía de la región sureña de Potosí, Pompeo Sánchez.

La autoridad policial explicó que la nevada continúa en el lugar y complica el acceso, lo que dificulta la labor de los bomberos y la policía asignada a la zona.

The Associated Press se contactó con la policía para recabar mayor información como la identidad de los extranjeros pero no tuvo respuesta inmediata.

Los estadounidenses viajaron hacia la Laguna Colorada de Potosí, uno de los sitios turísticos más visitados por extranjeros, el cual es cercano al Salar de Uyuni, uno de los desiertos de sal más grandes del mundo.

La región de Potosí, que alberga estos sitios turísticos, declaró la alerta como prevención por las nevadas, las lluvias y el descenso de temperaturas, que pueden llegar a 12 grados bajo cero en las zonas afectadas por la nieve, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

FUENTE: AP