Bolivia militariza población cercana a la frontera con Brasil tras registrarse cuatro asesinatos

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Cerca de un centenar de militares efectuó patrullajes y controles con drones en la población de San Ignacio de Velasco, a unos 460 kilómetros al noreste de La Paz. La policía investiga si los casos están relacionados con el narcotráfico.

La medida tiene lugar luego de que entre el domingo y el lunes cuatro bolivianos fueron acribillados en sus domicilios. El caso que más generó rechazo fue el asesinato a dos jóvenes que estaban haciendo una transmisión en vivo para vender ropa. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, dos extranjeros posiblemente brasileños ingresaron al domicilio de los jóvenes y les dispararon.

A más de un mes que el gobierno lanzó un plan para reforzar la seguridad en la frontera con Brasil con el fin de luchar contra el crimen organizado, los delitos no han cesado en esa zona limítrofe.

“Estamos sentando soberanía, estamos tratando de recuperar sectores que durante veinte años se han vuelto regiones donde el Estado no tenía presencia”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, según un comunicado de prensa de su despacho.

La autoridad explicó que los militares acompañan a la policía con unidades especiales bajo el amparo del estado de excepción vigente en el país andino. “Es una vigilancia interna. Ya no podemos seguir así”, agregó.

La frontera de Bolivia con Brasil, que abarca más de 3.400 kilómetros, está en medio de la creciente tensión por la rivalidad en esa zona entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambas bandas brasileñas calificadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

FUENTE: AP

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