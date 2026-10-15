americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bolivia: denuncian a exministros de Defensa por supuestas irregularidades en compra de radares

LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano presentó el jueves ante la Fiscalía General una denuncia contra cuatro exministros de Defensa y otros 15 exfuncionarios por presuntas irregularidades en la compra e implementación de un sistema de radares para la lucha contra el narcotráfico que, según la querella, ocasionó un daño económico.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó la denuncia contra Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, quienes integraron el gabinete en los últimos años del entonces gobierno de Evo Morales (2006-2019); Luis Fernando López, quien fungió en la pasada administración interina de Jeanine Añez (2019-2020) y Edmundo Novillo, en la gestión del exmandatario Luis Arce (2020-2025). Los exfuncionarios son señalados por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En 2016, en su último periodo de gobierno, Morales firmó un contrato por 214 millones de dólares con el entonces presidente francés Francois Hollande en el palacio del Elíseo mediante el cual una empresa francesa fue encargada de proveer los equipos para la implementación del llamado Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo, conocido por las siglas SIDACTA.

Sin embargo, el proyecto fue postergado unas siete veces, dijo Justiniano a los medios al momento de presentar la denuncia. Sólo dos de los 13 radares adquiridos están funcionales, según la querella.

“El Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, señaló el ministro. Los radares "deberían ser entregados funcionando. Sin embargo, solo dos de ellos están operativos”, aseguró.

“El problema no es solamente cuánto tiempo demoró. La auditoría identificó observaciones en la contratación, en las modificaciones contractuales, en las garantías, en los procesos de recepción y en el resultado operativo del sistema”, acotó.

Justiniano, que junto con la Procuraduría presentó la denuncia, dijo que de acuerdo a una auditoría interna se encontró un posible daño económico de 1.478 millones de bolivianos (unos 126.541 dólares). López y Zavaleta dijeron que se presentarán a declarar si son requeridos ante una posible investigación.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

NUEVA LEY DE VIVIENDA EN CUBA: límite de propiedades, cinco años para legalizar y riesgo de perder la casa

NUEVA LEY DE VIVIENDA EN CUBA: límite de propiedades, cinco años para legalizar y riesgo de perder la casa

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter