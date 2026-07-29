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Bolivia acuerda con FMI crédito por 1.900 millones de dólares para apoyar reformas económicas de Paz

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante el cual obtendrá un crédito por 1.900 millones de dólares destinado a respaldar el programa de reformas económicas impulsado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llega al Congreso para la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el martes 28 de julio de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo, Pool)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llega al Congreso para la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el martes 28 de julio de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo, Pool) AP

“Es un programa de financiamiento por tres años, pero que tiene cuatro años y medio de periodo de gracia, es decir, Bolivia no va a pagar un peso hasta los próximos años” y con una de las tasa de interés "más bajas en el mercado (4,4% y 4,5%), aseguró el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en rueda de prensa el miércoles.

Por su parte, el FMI indicó en un comunicado que el acuerdo a nivel técnico sobre un nuevo mecanismo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) está sujeto a “la aprobación del directorio ejecutivo” del organismo. El acuerdo también debe ser avalado por la Asamblea Legislativa de Bolivia.

Las negociaciones de las autoridades bolivianas y el equipo técnico del FMI, encabezado por Joana Pereira, se realizaron entre mayo y julio.

Pereira dijo que se espera que el programa respaldado por el FMI contribuya a “catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, lo que permitirá conformar un paquete de financiamiento más amplio de más de 5.000 millones de dólares durante el periodo del programa”.

Espinoza destacó que el “acuerdo técnico” es muy importante, que espera que en los próximos meses llegue esa inyección económica de todos los organismos y que entre las metas está "reducir el déficit fiscal este año cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB)”.

El analista económico Gonzalo Chávez dijo en declaraciones a lo medios locales que el acuerdo dará tranquilidad al gobierno porque estaba “llegando con el agua al cuello”. Mencionó que la administración de Paz tuvo que aceptar “ciertas condiciones” para acceder a ese financiamiento, como levantar la subvención de los combustibles, una medida que impulsó el gobernante en diciembre un mes después de asumir en un esfuerzo por bajar el gasto del Estado en momentos de iliquidez en la economía. La medida duplicó el precio y ocasionó protestas.

El acuerdo también tiene lugar en medio de una escalada del dólar luego de que el gobierno impulsó el tipo de cambio flotante que depende de la oferta y la demanda después de 15 años en los que se mantuvo fijo.

La nación andina arrastra una larga y profunda crisis económica debido en buena parte a la caída de la producción de gas —el cual fue principal producto de exportación— y que se agravó con protestas y bloqueos antigubernamentales por más de 50 días en mayo y junio.

FUENTE: AP

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