Boca Juniors derrota a Lanús en la liga argentina con gol en la última jugada

Tomás Belmonte marcó a los 92 minutos el único tanto de la noche.

Los boquenses totalizan 10 puntos y esperan los resultados de la mayoría de los cotejos de la jornada. Este partido se disputó antes de lo previsto para darle más descanso al plantel boquense que afrontará su compromiso de Copa Argentina el miércoles próximo.

Boca se medirá con Vélez Sarsfield por los octavos de final de este certamen.

Los xeneizes retornaron a La Bombonera después de un proceso de reacondicionamiento de su campo de juego. Fueron locales en cancha de Huracán frente a Estudiantes, Vélez y Recoleta (por la Copa Sudamericana).

El primer tiempo no fue vistoso ni atractivo. El trámite fue parejo. La oportunidad más clara la tuvo Felipe Peña Biafore de Lanús, que cabeceó al travesaño al minuto de juego.

El complemento fue un poco más movido. En la búsqueda del triunfo local, entraron Leandro Paredes, Sebastián Villa y Enner Valencia a los 60.

El visitante pudo haberlo ganado a los 91 con una definición en soledad del delantero paraguayo Allan Wlk. El portero boquense Álvaro Montero logró despejar.

Al minuto siguiente, Santiago Ascacibar logró ejecutar un gran pase para Belmonte. El exjugador de Lanús, dentro del área, definió de primera por arriba del arquero Nahuel Losada para el 1-0 definitivo.

“Hicimos un partidazo. Hay que seguir”, dijo Belmonte en la transmisión de TV. “Sabíamos que era muy importante ganar hoy, pero mañana ya (vamos a estar) pensando en Vélez. Contentos por todo el grupo”.

Mientras, Unión goleó por 4-1 a Sarmiento en el estadio 15 de Abril. Los goles rojiblancos fueron marcados por Cristian Tarragona (17 y 60), Ignacio Malcorra (73’) y Eric Ramírez (83’). Julián Mavilla (78’) descontó para los verdes.

El domingo Banfield recibirá a River Plate. Los millonarios no cuentan más con Eduardo Coudet como director técnico tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe.

El mismo día, Argentinos Juniors, líder del Grupo B, será local de Aldosivi. Independiente de Avellaneda jugará ante Gimnasia (Mendoza) e Independiente Rivadavia ante Racing.

Próximos partidos: Deportivo Riestra-Vélez, Rosario Central-Gimnasia (La Plata), Huracán-Estudiantes (Río Cuarto), Atlético Tucumán-Belgrano, Talleres-Central Córdoba (sábado); Estudiantes (La Plata)-Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia-Platense, Tigre-Barracas Central, Instituto-San Lorenzo (lunes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 13 puntos; Gimnasia (M), Vélez 12; Defensa 11; Independiente, Unión, Newell’s, Boca 10; Platense 8; Riestra, Lanús, San Lorenzo 7; Estudiantes, Central Córdoba 6; Talleres 4.

Grupo B: Argentinos 13 puntos; Sarmiento 12; Tigre, Rosario Central 11; Belgrano 10; Atl. Tucumán, Barracas, Gimnasia (LP) 9; Huracán, Ind. Rivadavia 8; Banfield 7; Racing, Estudiantes (RC) 5; River 4; Aldosivi 2.

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FUENTE: AP